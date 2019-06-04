ООО «БИОПРОДМАШ» запустило в Новгородской области завод по выпуску клетчатки

ООО «БИОПРОДМАШ» (г. Санкт-Петербург) запустило в промышленную эксплуатацию в п. Крестцы Новгородской области крупнейшее в России производство по выпуску технологической пищевой добавки — пищевой клетчатки под торговой маркой «PROFIBER». Завод в Новгородской области производит около 3 тысяч тонн клетчатки в год.

Стоимость реализации проекта составила около 450,5 млн рублей.

Продукция предприятия позволит отечественным компаниям мясной, молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности снизить себестоимость продукции без потери качества за счет отказа от дорогостоящих аналогов зарубежных производителей.

Компания БИОПРОДМАШ заключила дилерские соглашения о поставках клетчатки в различные регионы России: в Московской области — с ООО «Промышленные кулинарные решения» (г. Мытищи), в Новосибирской области — с ООО «Галерея Вкуса», в Ростовской области — с ООО «Импекс Дон» в г. Ростов-на-Дону и др. ООО «ТК Биопродторг» представляет продукцию завода БИОПРОДМАШ в Санкт-Петербурге.

Производственные мощности оснащены оборудованием ведущих мировых компаний. Настройка и запуск оборудования осуществлялась при поддержке специалистов из Германии. Каждая партия продукции проходит контроль качества в производственной лаборатории, которая позволяет оперативно определять уровень влажности, контролировать фракционный состав, гидратацию и жироудержание пищевой клетчатки.

По состоянию на 03 июня 2019 года субъекты МСП Санкт-Петербурга получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 11,68 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 13,75 млрд рублей.