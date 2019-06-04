«Метровагонмаш» отправил в Баку ещё 2 состава метро

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4 июня в АО «Метровагонмаш» состоялась торжественная отправка первых двух составов обновленных вагонов метро модели 81-765.Б/766.Б в Бакинский метрополитен (МВМ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).

В церемонии отправки вагонов приняли участие генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики Полад Бюльбюль оглы, председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Мир Тофик оглы Гусейнов, генеральный директор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев.

Договор на поставку в столицу Азербайджана 30 метровагонов модели 81-765.Б/766.Б был подписан 31 января 2019 года. Поезда этой серии уже успешно эксплуатируются в метрополитене г. Баку. В 2018 году Метровагонмаш поставил Бакинскому метро два пятивагонных состава. Современные поезда получают самые положительные отзывы пассажиров и машинистов.

Согласно контракту до конца 2019 года для Бакинского метро будут построены шесть пятивагонных поездов модели 81-765.Б/766.Б.