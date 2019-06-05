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Судостроение и судоходство

Новый пассажирский катер проекта «КС-162» начал работу в Забайкальском крае

Около пяти тысяч жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Сретенского района Забайкальского края получат возможность более комфортного водного транспортного обслуживания в связи с поступлением в муниципалитет нового пассажирского катера проекта «КС-162».

  •  © xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai

Судно построено на «Костромском судомеханическом заводе» (Костромская область). Катер будет курсировать по реке Шилка, что позволит людям гораздо быстрее передвигаться по территории, получать своевременную медицинскую помощь в полном объеме.

До приобретения нового катера пассажиров перевозил теплоход «Заря», который эксплуатируется более 45 лет. Приобретение нового судна обошлось в 42 миллиона рублей.

  •  © xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai

В Сретенском районе катер будет обслуживать население 15 населённых пунктов — всего около 5-ти тысяч человек. Протяженность маршрута, по которому он будет курсировать, составляет 140 километров.

Катер, рассчитанный на 44 места, примет первых пассажиров после ходовых испытаний на реке Шилка, которые совместно проведут специалисты завода-изготовителя и Сретенского судостроительного завода. Также водный транспорт в ближайшее время будет доукомплектован всем необходимым.

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Костромская область, КС-162, Костромской судомеханический завод
  • Нет аватара brat_po_razumu
    05.06.1902:45:37

    Просьба не минусовать-плюсовать, просьба — просто прочитать и подумать. Я — не говорю, что есть плохо, что есть хорощо, я просто прошу прочитать — и подумать, осознать.

    Я сам стал ПРОСТО читать, во сколько это обходится бюджету — может быть, все досужие разговоры о том, что Москва-де «много тратит» — и не такая уж правда?

    Итак — ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ проект в Сретенском районе Забайкальской области, официальная публикация:

    Там — презентация, вся информация в графическом виде:

    Проект инициативного бюджетирования

    «Приобретение водного транспорта «Пассажирский водометный катер КС-162"

    В период с декабря по март, когда открывается ледовая дорога на реке Шилка, жители отдаленных сел имеют возможность, используя автомобильный транспорт, за короткое, по меркам Сретенского района, время прибыть в районный центр или пгт. Кокуй для реализации различных целей, в том числе для того, чтобы воспользоваться медицинскими услугами, выходящими за рамки фельдшерско-акушерских пунктов.

    Шилка бывает свободной ото льда с конца апреля по конец октября в продолжение 180- 185 дней в году. Именно в этот период жители населенных пунктов, расположенных в низовье р. Шилка, либо не имеют возможности покидать места своего проживания наземными видами транспорта, либо их передвижение становится очень длительным из-за отдаленности и труднодоступности и опасным из-за качества автомобильных дорог (например, в районе отвесной скалы «Ломовской Бычок»).

    Приобретение данного транспортного транспорта позволит

    -совершенствовать систему транспортного сообщения (в том числе с т.з. безопасности) с труднодоступными и отдаленными населенными пунктами, в которых на данный момент проживает 3161 житель;

    -обеспечить жителям труднодоступных и отда-

    лённых населенных пунктов возможность

    и своевременность использования

    медицинских услуг в полном объеме;

    -способствовать развитию инвестиционной

    привлекательности муниципального района

    «Сретенский район» посредством открытия

    туристического маршрута к местам природных и

    исторических достопримечательностей.

    Цена катера — 42 миллиона рублей.

    Оплата труда экипажа — 2 человека.

    Расход топлива катера — 85 литров в час.

    Текущие эксплутационные расходы:

    — покраска внешних водосоприкасаемых деталей — 30 кг. краски;

    -технический осмотр, подтверждение исправности системы управления безопасности — 80 000 руб.;

    — получение заключения Российского речного регистра — 80000 руб.;

    -обслуживание судоходно-навигационной обстановки (заключение договора на тральные и створные линии с Благовещенской администрацией района водных путей и сообщений) — 60 000 (в данный момент);

    -текущий ремонт и обслуживание — примерно 15 000 руб. в мес.;

    -замена спасательных жилетов (лицензионных) 10 000-120 000 руб. (1 раз в 5 лет);

    -прохождение курсов повышения квалификации и аттестация командного состава (Хабаровск/ Москва) — 1 раз в 5 лет.

    Еще раз — просьба не минусовать-плюсовать, просьба просто осознать — а сравнимо ли это, скажем, с расходами на строительство метро в Москве, в пересчете на пользователя метро?

    Просьба подумать, во сколько это обходится бюджету.

    Отредактировано: brat_po_razumu~04:43 05.06.19
    #1133841
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