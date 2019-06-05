Новый пассажирский катер проекта «КС-162» начал работу в Забайкальском крае

Около пяти тысяч жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Сретенского района Забайкальского края получат возможность более комфортного водного транспортного обслуживания в связи с поступлением в муниципалитет нового пассажирского катера проекта «КС-162».

Судно построено на «Костромском судомеханическом заводе» (Костромская область). Катер будет курсировать по реке Шилка, что позволит людям гораздо быстрее передвигаться по территории, получать своевременную медицинскую помощь в полном объеме.

До приобретения нового катера пассажиров перевозил теплоход «Заря», который эксплуатируется более 45 лет. Приобретение нового судна обошлось в 42 миллиона рублей.

В Сретенском районе катер будет обслуживать население 15 населённых пунктов — всего около 5-ти тысяч человек. Протяженность маршрута, по которому он будет курсировать, составляет 140 километров.

Катер, рассчитанный на 44 места, примет первых пассажиров после ходовых испытаний на реке Шилка, которые совместно проведут специалисты завода-изготовителя и Сретенского судостроительного завода. Также водный транспорт в ближайшее время будет доукомплектован всем необходимым.