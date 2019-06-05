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Новые заводы и цеха

В Рязанской области на предприятии «Топтех» открыт цех по производству топливных брикетов

  •  © cdn4.rzn.info

В Рязанской области начали производить экологически чистое биотопливо. Новый цех запустили на базе лесоперерабатывающего предприятия «Топтех».

Продукция этого цеха пойдёт на экспорт в страны Европы. Общий размер инвестиций в проект — почти 500 миллионов рублей. Благодаря новому производству было создано дополнительно 170 рабочих мест.

На предприятии делают топливные пеллеты и брикеты с высокой теплоотдачей. В качестве сырья используют отходы от деревообработки, а само производство топлива -- безотходное.

  •  © mediaryazan.ru

  •  © mediaryazan.ru

  •  © mediaryazan.ru

  •  © cdn1.rzn.info

  •  © cdn1.rzn.info

  •  © cdn5.rzn.info

  •  © cdn4.rzn.info

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https://otr-online.ru/news/proizvodstvo-ekologicheski-chistogo-biotopliva-startovalo-v-ryazanskoy-oblasti-127461.html

Рязанская область, Топтех
  • oleg repin oleg repin
    05.06.1912:13:16

    Наши алчные «предприниматели» могут и лес кругляк пустить на пеллеты и брикеты. очень чистыми выглядят на картинке, без вкраплений коры.

    #1133908
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