В Рязанской области на предприятии «Топтех» открыт цех по производству топливных брикетов

В Рязанской области начали производить экологически чистое биотопливо. Новый цех запустили на базе лесоперерабатывающего предприятия «Топтех».

Продукция этого цеха пойдёт на экспорт в страны Европы. Общий размер инвестиций в проект — почти 500 миллионов рублей. Благодаря новому производству было создано дополнительно 170 рабочих мест.

На предприятии делают топливные пеллеты и брикеты с высокой теплоотдачей. В качестве сырья используют отходы от деревообработки, а само производство топлива -- безотходное.