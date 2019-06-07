Экспорт ВПК в 2018 году

Представляю вашему вниманию очередной обзор. На этот раз решил пройтись по экспортным поставкам продукции нашего ВПК. Поскольку открытая информация страдает явной неполнотой, то в обзор включена только бронетехника, ПВО авиация и флот, так как крупная техника чаще светится в СМИ. Ну и многие цифры даны ориентировочно, потому что часто точные цифры не называются (особенно бронетехника)

СТРАНЫ СНГ

В странах бывшего СССР российское оружие покупают в основном Азербайджан и Казахстан, которые имеют стабильный приток нефтедолларов, и Белоруссия, которая имеет стабильный приток наших кредитов.

Азербайджан:

В январе прошлого года получил партию из более 20 БТР-82 по контракту на (ориентировочно) 70 машин от 2016 г.





© Фото из открытых источников

https://regnum.ru/news/2369982.html

Белоруссия:

В прошлом году получила партию из 10 танков Т-72Б3, возможно, что это модернизация белорусских танков на «Уралвагонзаводе». Белоруссия стала первым зарубежным государством, модернизирующим свои Т-72 до уровня модификации Б3. Как ожидается, обновление танкового парка при российском содействии продолжится в будущем.





© Фото из открытых источников

https://rg.ru/2018/11/23/novejshie-t-72b3-s-uluchshennymi-harakteristikami-polucheny-armiej-belarusi.html

Также было получено 4 ЗРК «Тор-М2» (батарея) и партия ракет к ним по контракту от 2017 г.

ЗРК поступили на вооружение 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка, который был восстановлен в конце 2017 г. Сейчас в его составе назодится 5 батарей этих ЗРК. В начале июня 2018-го полк передислоцировался из Барановичей под Островец для осуществления физического прикрытия БелАЭС.

https://www.sb.by/articles/chetyre-zrk-tor-m2-postupyat-na-vooruzhenie-belorusskoy-armii-do-kontsa-goda.html

Казахстан:

4 Ми-35М по контракту от 2016 г на поставку 4 машин.

4 Су-30СМ по контракту от 2017 г на поставку 12 машин





© Фото из открытых источников

Таким образом, общее количество самолетов Су-30СМ, полученных Казахстаном, достигло 12 единиц. Все они состоят на вооружени 604-й авиабазы, которая располагает полностью укомплектованной эскадрильей Су-30СМ.

Ранее Казахстан заключил три контракта на закупку суммарно 24 истребителей Су-30СМ производства ИАЗ. Также сообщалось, что министерство обороны Казахстана планирует до 2020 года приобрести суммарно 36 самолетов Су-30СМ.

https://bmpd.livejournal.com/3473662.html

СЕВЕРНАЯ АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Богатейший регион, где находятся наши крупные и постоянные покупатели, которые ежегодно заключают контракты на поставку больших партий техники. Так, Алжир приобрел крупную партию новейших БМПТ-72, Ирак уходит от «Абрамсов» в пользу Т-90С. Прорывным был контракт в 2015 г. с Египтом, когда эта страна вернулась в число экспортеров продукции нашего ВПК.

Алжир:

2 ДЭПЛ пр. 636 «Варшавянка» по контракту от 2014 г.





© Фото из открытых источников

Были отправлены своих ходом заказчику в сопровождении буксиров в октябре и ноябре прошлого года, в строй вступили уже в январе этого года. Всего в составе ВМС Алжира находятся 6 ДЭПЛ нашего производства: две подлодки проекта 877, построенные в советское время, а также 4 ПЛ проекта 636 «Варшавянка», две из которых были поставлены Россией в 2010 году, а еще две — в прошлом году.

https://topwar.ru/150437-vms-alzhira-poluchili-chetvertuju-varshavjanku.html

БМПТ-72, предположительно 25 штук по контракту от 2016 г на поставку 300 машин.

Поставки начались в первом квартале 2018 г. В алжирских войсках «Терминаторы» будут использоваться для поддержки новейших танков Т-90 СА, которые были приобретены у России ранее.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201709110031-pwcn.htm

Египет:

Предположительно не менее 12 Ка-52 по контракту от 2015 г. на 46 машин.

https://militarywatchmagazine.com/article/alligators-come-to-cairo-what-russia-s-elite-ka-52-attack-helicopters-will-provide-the-egyptian-armed-forces-and-their-new-mistral-carriers

Также было передано некоторое количество МиГ-29М по контракту от 2015 г.

Иордания:

2 вертолета Ми-26 по контракту от 2016 г на поставку 4 машин





© Фото из открытых источников

Поставлены в январе и декабре прошлого года. Иордания тем самым стала вторым иностранным военным заказчиком вертолетов модификации Ми-26Т2 после Алжира, получившего с 2015 года 14 таких вертолетов.

https://bmpd.livejournal.com/3479078.html

Ирак:

Некоторое количество ЗРПК «Панцирь-С1» по контракту от 2012 г на поставку 48 ЗРПК стоимостью 4,2-5 миллиардов долларов.





© Фото из открытых источников

Получены в марте 2018 г вместе с партией седельных тягачей с прицепами КАМАЗ-65225 и спецавтомобилей «Горец-М».

https://vpk.name/news/210145_v_irak_pribyila_ocherednaya_partiya_zrpk_pancirs1_i_bbm_gorecm.html

Предположительно около 50 БМП-3 по контракту от 2015 г. на поставку 300 машин.





© Фото из открытых источников

https://bmpd.livejournal.com/3322045.html

73 танка Т-90С по контракту от 2016 г на поставку 73 танков (контракт, скорей всего, расширен)





© Фото из открытых источников

Первая партия прибыла в феврале, вторая в июне. К лету 2018 г танками Т-90С были перевооружены два батальона 35 бригады 9 бронетанковой дивизии.

https://www.janes.com/article/80736/iraqi-brigade-swaps-abrams-for-t-90s-tanks

https://www.interfax.ru/world/616001

ЮЖНАЯ АЗИЯ:

В данном регионе находится наш крупнейший покупатель, Индия, но согласно информации из открытых источникеов, в прошлом году поставок в эту страну не было, старые крупные контракты закончились, а по новым производство еще не началось. Зато мы поставили вертолеты Пакистану, который в целом является вотчиной китайского ВПК.

Пакистан:

4 Ми-35М по контракту от 2015 г на поставку 4 машин





© Фото из открытых источников

Доставлены были машины еще в 2017 г, но официальная передача состоялась только в декабре прошлого года. В настоящее время пакистанская сторона ведет предконтрактные переговоры о закупке еще пяти вертолетов Ми-35М, а всего выражает намерение приобрести 20 таких вертолетов.

https://bmpd.livejournal.com/3441784.html

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ:

Из потенциальных покупателей у нас тут только одна страна (зато какая) — это КНР. В настоящее время руководство Китая стремится развивать свой собственный ВПК, однако в 2015 г. КНР заключила два крупных контракта на поставку самых современных образцов нашего оружия.

Китай:

Полковой комплект ЗРК С-400 по контракту от 2015 г. на 2 полковых комплекта стоимостью 3 миллиарда долларов США

https://rg.ru/2018/04/03/pervyj-polk-s-400-prishel-v-kitaj.html

10 Су-35 по контракту от 2015 г на 24 истребителя стоимостью 2 миллиарда долларов США.





© Фото из открытых источников

Таким образом, наша сторона завершила в прошлом году поставку Су-35 в Китай. Истребители Су-35 поступают на вооружение 6-й авиационной бригады на аэродроме Суйцзы близ Чжаньцзяна (провинция Гуандун), оснащенной российскими истребителями Су-27СК.

Интересно, что Китай стал первым иностранным заказчиком как Су-35, так и С-400. На данный момент Су-35 также заказали Индонезия и (предположительно) Египет, а С-400 — Индия и турция.

https://bmpd.livejournal.com/3431949.html

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ:

Еще один регион, имеющий большой потенциал для нашего ВПК. Тут расположены такие страны, как Вьетнам (который в течение десятилетий является нашим постоянным покупателем), Малайзия, которая первой из стран заключила контракт на поставку оружия с постсоветской Россией в 1994 г. В проследние годы развивается сотрудничество с Лаосом.

Вьетнам:

Фрегат Tran Hung Dao проекта 11661 по контракту от 2012 г.





© Фото из открытых источников

Передан в январе 2018 г. Контракт на строительство первой пары фрегатов «Гепард 3.9» для ВМС Вьетнама заключили в 2006 году. Корабли были переданы заказчику в 2011 г. Вторая пара была заложена в 2013 г., а передана в 2017-2018 гг.

Легкие фрегаты проекта «Гепард 3.9» водоизмещением около 2,2 тысячи тонн вооружены 8 ПКР «Уран-Э», 1 модулем ЗРАК «Пальма», 1×1 76 мм АК-176М, 1×6 30 мм АК-630, 2×2 533 мм ТА (вторая пара), 1×12 ПУ РПК-8Э, а также имеется противолодочный вертолет Ка-27. Корабли типа «Гепард-3.9» предназначены для борьбы с воздушным, подводным и надводным противником; освещения надводной и подводной обстановки, постановки минных заграждений, а также активных и пассивных помех.

https://flotprom.ru/2018/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%BC16/

64 танка Т-90С по контракту от 2017 года на поставку 64 машин.





© Фото из открытых источников

Отгружены в конце 2018 г, доставлены в январе-феврале 2019 г.

https://bmpd.livejournal.com/3543394.html

Лаос:

4 Як-130 по контракту от 2017 г на поставку 10 машин

Ориентировочная стоимость за все Як-130 составила порядка $300 млн. Лаос стал пятым иностранным получателем самолетов Як-130, производимых Иркутским авиационным заводом ПАО «Корпорация „Иркут“», после Алжира (16 машин), Бангладеш (16 машин), Мьянмы (шесть машин) и Белоруссии (восемь машин).

https://www.kommersant.ru/doc/3854771

Партия танков Т-72Б1 (на параде в январе 2019 г показано 12 штук) по контракту от 2018 г. Представляют собой модернизацию Т-72Б из наличия СФ РФ. Модернизируемые танки оснащаются круглосуточным прицелом наводчика ПН-72 («Сосна-У» производства белорусского ОАО «Пеленг»), командирским круглосуточным панорамным прицелом ПКП-72 («Соколиный глаз» также производства ОАО «Пеленг», с использованием тепловизионной камеры третьего поколения — видимо, Thales Catherine XP), автоматом сопровождения целей БАРВ.468939.001, информационно-управляющей системой шасси, навигационной системой, новым стабилизатором пушки, а также зенитной пулеметной установкой с дистанционным управлением. При этом сохраняется старая динамическая защита серии «Контакт-1».

Мьянма:

6 Як-130 по контракту от 2015 года на поставку 12 самолетов





© Фото из открытых источников

Поставлены в конце 2018 г., таким образом, Россия передала все заказанные 12 машин.

https://bmpd.livejournal.com/3496777.html

Таиланд:

2 Ми-17В5 по контракту от 2017 г. на поставку 2 машин





© Фото из открытых источников

Данные два вертолета присоединятся к пяти вертолетам Ми-17В-5, уже состоящим на вооружении 41-го авиационного батальона (общего назначения) авиационного центра армии Таиланда в Лопбури.

АФРИКА:

Бедный регион, который в основном закупает б/у советское оружие в странах Восточной Европы либопродукцию китайского ВПК самой бюджетной категории. Тем не менее, некоторые из африканских стран приобретают небольшие партии нового российского оружия, в основном, авиатехнику

Ангола:

4 Су-30К по контракту от 2013 г. на поставку бывших 12 индийских Су-30К





© Фото из открытых источников

Поставлены в октябре октябре 2018 года. В период с 2010 по 2012 год самолёты были переправлены в Белоруссию, где на 558-м авиаремонтном заводе (АРЗ) прошли модернизацию до версии «КН» — коммерческий новый. Эта модификация представляет собой истребитель на базе Су-30К с модернизированным составом БРЭО, РЛС с ФАР «Перо» и приёмником спутниковой навигации с поддержкой ГЛОНАСС и NAVSTAR. В системе управления вооружением добавлена возможность использования ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-земля» Р-77, Х-31, Х-59, Х-29.

https://aviation21.ru/angola-poluchila-byvshie-indijskie-istrebiteli-su-30k/

Буркина-Фасо:

2 вертолета Ми-171Ш по контракту от 2017 г.

https://www.vestifinance.ru/articles/90113

Нигерия:

2 Ми-35М по контрактам от 2014 и 2015 года на поставку 12 машин





© Фото из открытых источников

Всего в Нигерии сейчас находится 4 Ми-35М.

https://bmpd.livejournal.com/3181348.html

Итого, за год было поставлено:

Флот:

1 легкий фрегат пр. 11661

2 ДЭПЛ пр. 636.

Авиация:

10 истребителей Су-35

4 истребителя Су-30СМ

4 истребителя Су-30К

? истребителей МиГ-29М

10 учебно-боевых самолетов Як-130

ок. 12 ударных вертолетов Ка-52

10 боевых вертолетов Ми-35М

2 тяжелых транспортных вертолета Ми-26Т2

4 вертолета Ми-17/171

ПВО:

Полковой комплект С-400

4 ЗРК «Тор-М2»

Некоторое количество ЗРПК «Панцирь-С1»

Бронетехника: