На заводе «Нефтефлот» приступили к строительству третьего судна в серии проекта RDB12

На самарской верфи приступили к строительству третьего судна в серии проекта RDB12. Об этом сообщила пресс-служьа ЗАО «Нефтефлот». Строительство трех сухогрузных несамоходных судов проекта RDB12 ведется на заводе по заказу «ГТЛК» для ООО «Петротанкер». Две баржи проекта были заложены в апреле.

Технический проект разработан «Морским инженерным бюро».

Характеристики судов проекта: