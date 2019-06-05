На заводе «Нефтефлот» приступили к строительству третьего судна в серии проекта RDB12
На самарской верфи приступили к строительству третьего судна в серии проекта RDB12. Об этом сообщила пресс-служьа ЗАО «Нефтефлот». Строительство трех сухогрузных несамоходных судов проекта RDB12 ведется на заводе по заказу «ГТЛК» для ООО «Петротанкер». Две баржи проекта были заложены в апреле.
Технический проект разработан «Морским инженерным бюро».
Характеристики судов проекта:
- Длина габаритная, м — 95.20
- Ширина габаритная, м — 16.90
- Ширина расчетная, м — 16.50
- Высота борта на миделе, м — 5.50
- Осадка максимальная, м — 4.00.
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