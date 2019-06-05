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Судостроение и судоходство

На заводе «Нефтефлот» приступили к строительству третьего судна в серии проекта RDB12

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На самарской верфи приступили к строительству третьего судна в серии проекта RDB12. Об этом сообщила пресс-служьа ЗАО «Нефтефлот». Строительство трех сухогрузных несамоходных судов проекта RDB12 ведется на заводе по заказу «ГТЛК» для ООО «Петротанкер». Две баржи проекта были заложены в апреле.

Технический проект разработан «Морским инженерным бюро».

Характеристики судов проекта:

  • Длина габаритная, м — 95.20
  • Ширина габаритная, м — 16.90
  • Ширина расчетная, м — 16.50
  • Высота борта на миделе, м — 5.50
  • Осадка максимальная, м — 4.00.
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https://www.korabel.ru/news/comments/na_zavode_nefteflot_pristupili_k_rezke_metalla_dlya_tretey_barzhi_proekta_rdb12.html

Судостроение, "Нефтефлот", проект RDB12
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