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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Вологодской области открыт животноводческий комплекс на 200 голов КРС

  •  © 35tv.ru

В деревне Гридино Вожегодского района открылся новый животноводческий комплекс на 200 голов. Реализацией проекта занимается местный житель Александр Левкин. В 2014 году он выкупил фонды убыточного сельхозпредприятия. За эти годы ему удалось увеличить поголовье скота почти втрое, а главное — запустить в работу современную ферму.

Александр получил областной грант в размере почти 17 млн руб., а также финансовую поддержку на производство молока, растениеводство, прирост поголовья.

В 2019 году сумма поддержки вологодских аграриев составит около 3 млрд рублей.

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https://35tv.ru/news/2019/6/5/novaya-sovremennaya-ferma-nachala-rabotu-v-vozhegodskom-rayone

Вологодская область, КРС, животноводство
  • Великоросс Великоросс
    06.06.1909:43:15

    Новая современная ферма начала работу в Вожегодском районе

    ©Видео с youtube.com

    #1134209
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