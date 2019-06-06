В Вологодской области открыт животноводческий комплекс на 200 голов КРС

В деревне Гридино Вожегодского района открылся новый животноводческий комплекс на 200 голов. Реализацией проекта занимается местный житель Александр Левкин. В 2014 году он выкупил фонды убыточного сельхозпредприятия. За эти годы ему удалось увеличить поголовье скота почти втрое, а главное — запустить в работу современную ферму.

Александр получил областной грант в размере почти 17 млн руб., а также финансовую поддержку на производство молока, растениеводство, прирост поголовья.

В 2019 году сумма поддержки вологодских аграриев составит около 3 млрд рублей.