Установка электродеионизации химического цеха запущена на Затонской ТЭЦ в Уфе

В филиале ООО «БГК» введена и успешно эксплуатируется установка электродеионизации. Новое оборудование с применением мембранных технологий смонтировано в рамках заключительного этапа строительства системы водоподготовки и химводоочистки Затонской ТЭЦ.

После запуска установки ЭДИ качество воды улучшилось и теперь соответствует самым жёстким требованиям.

Проектирование, монтаж и наладочные работы выполнены специалистами ООО «АкваТехСервис» из г. Протвино Московской области.

Уникальным является тот факт, что установка является первой установкой электродеионизации непосредственного эксплуатанта — ООО «Башкирской Генерирующей компании"(БГК, группа компания «Интер РАО»).

Проектная производительность установки составляет 10,5 кубометра в час. Она предназначена для деминерализации воды, используемой в технологическом цикле станции, после процессов обратного осмоса. Такая очищенная вода используется для подпитки котлов-утилизаторов.

По словам руководителя направления водоподготовки, топлива и масел УЭОЭ Башкирской генерирующей компании Юлии Улановской, оборудование уникально по своему назначению. В его корпусе совмещены передовые, самые современные методы безреагентной водоподготовки: глубокое обессоливание воды с помощью ионообменных смол с непрерывной регенерацией этих смол под воздействием постоянного тока в водной среде. А также непрерывный вывод солёных стоков с помощью мембранных технологий. Таким образом, установка работает в полном автоматическом режиме, а самое главное — без применения дополнительных реагентов, что исключает необходимость в организации складов химреагентов и их транспортировке.