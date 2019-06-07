Как делают зубную пасту SPLAT. Фоторепортаж с производства ООО «Сплат Глобал»
Многие из нас знают, да и, наверняка, уже давно выбирают для себя зубную пасту SPLAT, но точно мало, кто знает, где её делают. А производят её, между прочим, в России в Новгородской области, и сегодня мы с вами побываем у них в гостях на эко-фабрике на Валдае. Кстати, компания SPLAT (ООО «Сплат Глобал») занимает второе место по объёмам на российском рынке, уступая лидерство лишь международному бренду Колгейт, а вот в выпуске зубных щёток в нашей стране этой компании и вовсе нет равных. Свою продукцию эти ребята отправляют уже в более чем 60 стран.
Компания ООО «Сплат Глобал» (до 2018 года — ООО «Сплат-Косметика») была основана в 2000 году супругами Евгением и Еленой Дёминами на базе производственно-торговой фирмы «Конверсия». В первые годы существования «Сплат-Косметика», в основном, торговала чужой продукцией, была «классической дистрибьюторской компанией». Под брендом SPLAT они начали предлагать продукцию с 2001 года.
2. Уже с первого знакомства всё ясно без слов — любят они экологию, красоту, новизну и радовать всех широтой своего ассортимента. За это их и любят, признаюсь, даже я.Чуть позже пришло понимание, что просто на перекупе больших денег не заработать, да и пользы для общества в этом немного, поэтому решили рискнуть и с головой уйти в производство. Конечно, на первом этапе было нелегко, выручка практически сразу упала на 90%. С 2004 года «Сплат-Косметика» открывает производство зубных паст на арендованной площадке в селе Лучинское Истринского района Московской области, а 2006 году выпускает уже целую серию зубных паст серии Splat Special. Вроде стало немного получаться, дела пошли в гору, и в 2008 году своих потребителей компания порадовала детской пенкой для очистки зубов с оригинальным названием «Волшебная пенка». Дальше больше: 2009 год — выпущены: серия зубных нитей SPLAT Professional DentalFloss, взрослая очищающая пенка для зубов с разными вкусами Oral Care Foam 2 in 1, инновационная чёрная зубная паста Blackwood c углём в составе
3. Склад сырья.На этом этапе у них смелости ещё больше появилось, и они в конце 2009 года выкупают у Вимм-Билль-Данн целый завод по производству бутилированной воды «Родники Валдая» в Окуловском муниципальном районе Новгородской области, чтобы переоборудовать его под своё производство зубной пасты. Новый завод они назвали Organic Pharmaceuticals, а торжественно его открыли в 2010 году. В первые годы завод выпускал всего 20-30 тысяч штук зубной пасты в месяц.
4.Если вкратце, то производственный процесс выглядит следующим образом. На фабрику приходит сырье, ну, там всякие эфирные масла, экстракты, около 300 наименований. Всё это добро тщательно проверяется, индексируется, заносится куда надо и перед тем, как отправить на склад сырья, составляют на каждый продукт полное досье.
5. Цех варки, где все смешивается под вакуумом.А дальше начинается волшебство. Технологи делают заявку и им со склада везут целую солянку сырья. Ведь в одну пасту может входить пять, десять, даже двадцать компонентов. Далее, согласно рецепту, всё это смешивается в нужных пропорциях. За всем следит автоматика.
6.На фабрике установлены четыре реактора с автоматическими мешалками. Реактор сам управляет процессом варки, компьютер лишь сигналит специалисту что делать дальше. Каждая варка длится 3-5 часов. На этой стадии многое скрыто от наших глаз. На двух из четырех агрегатах всегда делается зубная паста. За смену выпускается её где-то 14 тонн. Остальные два тоже не отдыхают. Где-то заваривается ополаскиватель для полости рта, а где-то и пенка.
7.Проверив качество, контролеры дают зеленный цвет, и наша паста отправляется по трубам и насосам в соседний цех, где уже происходит наполнение тюбиков зубной пастой. Кстати, кроме качества, специально обученные дегустаторы проверяют её ещё на вкус и цвет.
8.9. И в производстве тюбиков они сами с усами. Этот агрегат способен произвести до 100 тюбиков в минуту.
10.Общая производственная площадь предприятия составляет более 12 450 кв. км., причём я заметил ещё место, куда можно расти.
11.Название компании происходит от водоросли Spirulina platensis, всё дело в том, что на первоначальном этапе компания занималась выпуском биологически активных добавок и косметики с экстрактом этой самой водоросли.
12.Сегодня компания SPLAT — это ведущий отечественный разработчик и производитель профессиональных решений в категориях ухода за полостью рта, бытовой не химии и детской косметики. Офисы компании расположены в 9 странах мира: России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Латвии, Турции, Китае и Великобритании. Компания занимает порядка 18% российского рынка в категории ухода за полостью рта.
13.14.В цехе фасовки работают несколько производственных линий, которые максимально автоматизированы. Операторы лишь на подхвате. Например, подносят тюбики к автомату или картонную упаковку подают на линию.
17. Между прочим, тюбики, в которые фасуется паста, изнутри покрыты специальным составом, способствующим лучшей сохранности продукта.За 1 минуту такой аппарат наполняет 180 тюбиков зубной пастой, а за один год здесь производится 10 млн единиц продукции.
18.Именно на этой фабрике производятся все зубные пасты SPLAT, в том числе и детские, ополаскиватели, пенки и даже щетки. Также здесь делают все средства по уходу за волосами Heya. Сегодня завод выпускает более 200 разновидностей продукции.
19.20.Разработкой уникальных составов занимается собственная научная лаборатория и R&D-центр. При этом составы постоянно дорабатываются, чтобы быть в ногу с передовыми технологиями и научными разработками. Кстати, процент натуральных компонентов в пастах сейчас составляет более 90%. Также, например, у Splat есть линейка для аллергиков и очень чувствительных людей (в т.ч. беременных в период токсикоза) без вкуса и запаха, что является довольно редким для рынка продуктом. На сегодняшний день у SPLAT более 10 российских и международных патентов.21.22. Всё оборудование на заводе, в основном, немецкое.Правда, большая часть сырья всё же импортная. Оно сюда приезжает из Европы, Китая, Индии и даже Новой Зеландии. Стараются выбирать только лучшее. Например, лучшая в мире мята считается родом из Индии, диоксид кремния и натуральные ароматизаторы — это Франция, экстракт лаванды — Новая Зеландия. Что касается нашего — это чаще всего полевые цветы и ягоды.
23.24.25.А ещё, как известно, при производстве зубных паст и косметических средств безусловно важны и такие простые элементы, как воздух и вода. Лес тут прямо через дорогу, а за воду отвечает своя артезианская скважина.
26.27.28. Каждую смену на фабрике производится около 300 000 зубных паст, ополаскивателей, пенок и прочих средств по уходу за собой и домом.29. На финише заполненные тюбики упаковываются, комплектуются в коробки и взвешиваются.30. Кроме «взрослых» линий, есть ещё одна линия, на которой разливается мелкоштучная продукция — пробники для отелей и транспорта.31.32.33.Правда, основной распределительный центр находится не на Валдае, а в Москве. Упакованная на фабрике зубная паста отправляется в столицу большими партиями и оттуда уже отгружается по всей стране.
34.35. В 2016 году на фабрике было открыто собственное инновационное производство зубных щеток.36.37. Мощность предприятия — 7 млн зубных щеток в год.38.39.40. На фабрике работает около 350 человек (всего же в компании SPLAT работают около 1 000 человек. Средний возраст сотрудников 33 года).41.42.43. На территории завода есть даже свой спортзал с бесплатным тренером впридачу. Эх, и балуют они своих сотрудников, в общем, большие молодцы.44.45. Большое спасибо компании ООО «Сплат Глобал» за возможность увидеть такую красоту!
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- Великоросс
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