Как делают зубную пасту SPLAT. Фоторепортаж с производства ООО «Сплат Глобал»

Многие из нас знают, да и, наверняка, уже давно выбирают для себя зубную пасту SPLAT, но точно мало, кто знает, где её делают. А производят её, между прочим, в России в Новгородской области, и сегодня мы с вами побываем у них в гостях на эко-фабрике на Валдае. Кстати, компания SPLAT (ООО «Сплат Глобал») занимает второе место по объёмам на российском рынке, уступая лидерство лишь международному бренду Колгейт, а вот в выпуске зубных щёток в нашей стране этой компании и вовсе нет равных. Свою продукцию эти ребята отправляют уже в более чем 60 стран.

Компания ООО «Сплат Глобал» (до 2018 года — ООО «Сплат-Косметика») была основана в 2000 году супругами Евгением и Еленой Дёминами на базе производственно-торговой фирмы «Конверсия». В первые годы существования «Сплат-Косметика», в основном, торговала чужой продукцией, была «классической дистрибьюторской компанией». Под брендом SPLAT они начали предлагать продукцию с 2001 года.

2. Уже с первого знакомства всё ясно без слов — любят они экологию, красоту, новизну и радовать всех широтой своего ассортимента. За это их и любят, признаюсь, даже я.

IMG_2539

© farm5.staticflickr.com Чуть позже пришло понимание, что просто на перекупе больших денег не заработать, да и пользы для общества в этом немного, поэтому решили рискнуть и с головой уйти в производство. Конечно, на первом этапе было нелегко, выручка практически сразу упала на 90%. С 2004 года «Сплат-Косметика» открывает производство зубных паст на арендованной площадке в селе Лучинское Истринского района Московской области, а 2006 году выпускает уже целую серию зубных паст серии Splat Special. Вроде стало немного получаться, дела пошли в гору, и в 2008 году своих потребителей компания порадовала детской пенкой для очистки зубов с оригинальным названием «Волшебная пенка». Дальше больше: 2009 год — выпущены: серия зубных нитей SPLAT Professional DentalFloss, взрослая очищающая пенка для зубов с разными вкусами Oral Care Foam 2 in 1, инновационная чёрная зубная паста Blackwood c углём в составе и т. д.

3. Склад сырья.

IMG_2553

© farm8.staticflickr.com На этом этапе у них смелости ещё больше появилось, и они в конце 2009 года выкупают у Вимм-Билль-Данн целый завод по производству бутилированной воды «Родники Валдая» в Окуловском муниципальном районе Новгородской области, чтобы переоборудовать его под своё производство зубной пасты. Новый завод они назвали Organic Pharmaceuticals, а торжественно его открыли в 2010 году. В первые годы завод выпускал всего 20-30 тысяч штук зубной пасты в месяц.

4.

IMG_2597

© farm8.staticflickr.com Если вкратце, то производственный процесс выглядит следующим образом. На фабрику приходит сырье, ну, там всякие эфирные масла, экстракты, около 300 наименований. Всё это добро тщательно проверяется, индексируется, заносится куда надо и перед тем, как отправить на склад сырья, составляют на каждый продукт полное досье. Т. е. если ты сильно дотошный, купив зубную пасту в магазине, по штрих-коду можешь всю историю пробить, вплоть до того, какой партии принадлежит тот или иной ингредиент. И, самое главное, кем и когда это принималось.

5. Цех варки, где все смешивается под вакуумом.

IMG_2604

© farm8.staticflickr.com А дальше начинается волшебство. Технологи делают заявку и им со склада везут целую солянку сырья. Ведь в одну пасту может входить пять, десять, даже двадцать компонентов. Далее, согласно рецепту, всё это смешивается в нужных пропорциях. За всем следит автоматика.

6.

IMG_2630

© farm5.staticflickr.com На фабрике установлены четыре реактора с автоматическими мешалками. Реактор сам управляет процессом варки, компьютер лишь сигналит специалисту что делать дальше. Каждая варка длится 3-5 часов. На этой стадии многое скрыто от наших глаз. На двух из четырех агрегатах всегда делается зубная паста. За смену выпускается её где-то 14 тонн. Остальные два тоже не отдыхают. Где-то заваривается ополаскиватель для полости рта, а где-то и пенка.

7.

IMG_2625

© farm8.staticflickr.com Проверив качество, контролеры дают зеленный цвет, и наша паста отправляется по трубам и насосам в соседний цех, где уже происходит наполнение тюбиков зубной пастой. Кстати, кроме качества, специально обученные дегустаторы проверяют её ещё на вкус и цвет.

8.

IMG_2615

© farm8.staticflickr.com 9. И в производстве тюбиков они сами с усами. Этот агрегат способен произвести до 100 тюбиков в минуту.

IMG_2976

© farm8.staticflickr.com

10.

IMG_3080я

© farm8.staticflickr.com Общая производственная площадь предприятия составляет более 12 450 кв. км., причём я заметил ещё место, куда можно расти.

11.

IMG_3030

© farm5.staticflickr.com Название компании происходит от водоросли Spirulina platensis, всё дело в том, что на первоначальном этапе компания занималась выпуском биологически активных добавок и косметики с экстрактом этой самой водоросли.

12.

IMG_3139я

© farm5.staticflickr.com Сегодня компания SPLAT — это ведущий отечественный разработчик и производитель профессиональных решений в категориях ухода за полостью рта, бытовой не химии и детской косметики. Офисы компании расположены в 9 странах мира: России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Латвии, Турции, Китае и Великобритании. Компания занимает порядка 18% российского рынка в категории ухода за полостью рта.

13.

IMG_3146

© farm8.staticflickr.com 14.

IMG_3184

© farm8.staticflickr.com В цехе фасовки работают несколько производственных линий, которые максимально автоматизированы. Операторы лишь на подхвате. Например, подносят тюбики к автомату или картонную упаковку подают на линию.

15.

IMG_2946

© farm8.staticflickr.com 16.

17. Между прочим, тюбики, в которые фасуется паста, изнутри покрыты специальным составом, способствующим лучшей сохранности продукта.

IMG_2914

© farm8.staticflickr.com За 1 минуту такой аппарат наполняет 180 тюбиков зубной пастой, а за один год здесь производится 10 млн единиц продукции.

18.

IMG_2799

© farm5.staticflickr.com Именно на этой фабрике производятся все зубные пасты SPLAT, в том числе и детские, ополаскиватели, пенки и даже щетки. Также здесь делают все средства по уходу за волосами Heya. Сегодня завод выпускает более 200 разновидностей продукции.

19.

IMG_2647

© farm8.staticflickr.com 20.

IMG_2927

© farm8.staticflickr.com Разработкой уникальных составов занимается собственная научная лаборатория и R&D-центр. При этом составы постоянно дорабатываются, чтобы быть в ногу с передовыми технологиями и научными разработками. Кстати, процент натуральных компонентов в пастах сейчас составляет более 90%. Также, например, у Splat есть линейка для аллергиков и очень чувствительных людей (в т.ч. беременных в период токсикоза) без вкуса и запаха, что является довольно редким для рынка продуктом. На сегодняшний день у SPLAT более 10 российских и международных патентов.21.

IMG_2916

© farm8.staticflickr.com 22. Всё оборудование на заводе, в основном, немецкое.

IMG_2699

© farm5.staticflickr.com Правда, большая часть сырья всё же импортная. Оно сюда приезжает из Европы, Китая, Индии и даже Новой Зеландии. Стараются выбирать только лучшее. Например, лучшая в мире мята считается родом из Индии, диоксид кремния и натуральные ароматизаторы — это Франция, экстракт лаванды — Новая Зеландия. Что касается нашего — это чаще всего полевые цветы и ягоды.

23.

IMG_3438

© farm5.staticflickr.com 24.

IMG_2853

© farm8.staticflickr.com 25.

IMG_2879

© farm8.staticflickr.com А ещё, как известно, при производстве зубных паст и косметических средств безусловно важны и такие простые элементы, как воздух и вода. Лес тут прямо через дорогу, а за воду отвечает своя артезианская скважина.

26.

IMG_2910

© farm8.staticflickr.com 27.

IMG_2767

© farm8.staticflickr.com 28. Каждую смену на фабрике производится около 300 000 зубных паст, ополаскивателей, пенок и прочих средств по уходу за собой и домом.

IMG_2743

© farm8.staticflickr.com 29. На финише заполненные тюбики упаковываются, комплектуются в коробки и взвешиваются.

IMG_2778

© farm8.staticflickr.com 30. Кроме «взрослых» линий, есть ещё одна линия, на которой разливается мелкоштучная продукция — пробники для отелей и транспорта.

IMG_2966

© farm8.staticflickr.com 31.

IMG_2953

© farm5.staticflickr.com 32.

IMG_2890

© farm5.staticflickr.com 33.

IMG_3195

© farm8.staticflickr.com Правда, основной распределительный центр находится не на Валдае, а в Москве. Упакованная на фабрике зубная паста отправляется в столицу большими партиями и оттуда уже отгружается по всей стране.

34.

IMG_3204

© farm8.staticflickr.com 35. В 2016 году на фабрике было открыто собственное инновационное производство зубных щеток.

IMG_3290

© farm8.staticflickr.com 36.

IMG_3341я

© farm8.staticflickr.com 37. Мощность предприятия — 7 млн зубных щеток в год.

IMG_3238

© farm8.staticflickr.com 38.

IMG_3243

© farm8.staticflickr.com 39.

IMG_3262

© farm8.staticflickr.com 40. На фабрике работает около 350 человек (всего же в компании SPLAT работают около 1 000 человек. Средний возраст сотрудников 33 года).

IMG_3372

© farm5.staticflickr.com 41.

IMG_3405

© farm8.staticflickr.com 42.

IMG_3424

© farm8.staticflickr.com 43. На территории завода есть даже свой спортзал с бесплатным тренером впридачу. Эх, и балуют они своих сотрудников, в общем, большие молодцы.

IMG_3414

© farm8.staticflickr.com 44.

IMG_3420

© farm8.staticflickr.com 45. Большое спасибо компании ООО «Сплат Глобал» за возможность увидеть такую красоту!

IMG_3432

© farm8.staticflickr.com

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/QlUaimLbDes

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bSVJKiqsZGo