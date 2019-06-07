Минздрав Новосибирской области получил первый санитарный вертолет Ми-8

В Новосибирскую область прибыл вертолет санавиации в рамках национального проекта «Здравоохранение"и уже в ближайшее время сможет начать вылеты для максимального оперативного оказания медицинской помощи на территории Новосибирской области.

Вертолет Ми-8 полностью оснащен современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета. Ранее Новосибирская область присоединилась к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории РФ в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Также в контексте развития первичной медико-санитарной помощи в Новосибирской области строятся ФАПы, проводится капитальный ремонт объектов, закупается новое оборудование в поликлиники, приобретаются автомобили.

Всего в 2019 году на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках нацпроекта планируется направить около 250 млн рублей из средств федерального бюджета и 731 млн — областного бюджета. На борьбу с онкологическими заболеваниями в этом году — 556 млн рублей из федерального бюджета и 603 млн рублей — из областного.

С 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 29,3 млрд рублей, из них 5,9 млрд рублей — средства федерального бюджета, и без малого 23,4 млрд рублей — средства консолидированного бюджета Новосибирской области.

Среди наиболее важных региональных проектов — «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Детское здравоохранение», «Медицинские кадры», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Цифровой контур здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг».