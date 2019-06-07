Защищенный автомобиль К-53949 «Тайфун» на войсковых испытаниях в Туве

Военнослужащие 55-й отдельной горной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тыва, уничтожили условного противника в предгорьях Западного Саяна при поддержке армейской авиации.

В учении впервые принял участие новейший многоцелевой бронеавтомобиль «Тайфун-К-53949», с колесной формулой 4×4, который проходит войсковые испытания на базе горной мотострелковой бригады в Туве.



© ic.pics.livejournal.com Защищенный автомобиль К-53949 «Тайфун» с колесной формулой 4×4 производства АО «Ремдизель» на войсковых испытаниях в составе 55-й отдельной горной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в Туве, июнь 2019 года

По замыслу учений, расчеты комплексов беспилотный летательной авиации «Орлан-10» в горном районе выявили колонну военной техники условного противника. На маршруте выдвижения военнослужащие подразделений горного соединения, оборудовав огневые позиции, заняли оборону. Для уничтожения незаконного вооруженного формирования выдвинулись смешанные огневые группы на бронированных автомобилях «Тигр-М СпН» и на новом «Тайфун-К». Также военнослужащие выполнили залп минометными снарядами из самоходных орудий «Нона-СВК», поразив цели на дальней стороне горного хребта. Затем горные стрелки уничтожили разрозненные силы условного противника. Действия мотострелков с воздуха прикрывали вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ.

В учениях было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.