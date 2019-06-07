Центр семейной медицины открылся в Белгородской области

Центр семейной медицины с клинико-диагностическим центром открыт в пос. Дубовом в рамках реализации проекта «Управление здоровьем» и может принять более 210 посещений в смену.

Медицинское учреждение будет обслуживать жителей посёлка Дубовое, сёл Репное, Шагаровка, Таврово и Никольское. Прикреплённое население — свыше 11 тыс. человек, из них 2 663 ребёнка.

По данным департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, строительство здания медцентра финансировалось из внебюджетных средств, стоимость работ оценивается в 75 млн рублей. Также закуплено медоборудование на сумму около 12 млн рублей и компьютерное оборудование на 1,5 млн рублей

Здесь оказывается доврачебная, врачебная и специализированная медико-санитарная помощь по девяти специальностям. Приём ведут семейные врачи, педиатры, стоматолог, акушер-гинеколог, хирург, невролог, рентгенолог, врач функциональной диагностики, а также врачи-специалисты в рамках работы выездной поликлиники.

В структуре медцентра имеются процедурный и прививочный кабинеты, физиотерапевтический кабинет, кабинет функциональной диагностики, рентгенкабинет, кабинет медицинской профилактики, кабинет доврачебной помощи, кабинет приёма врачей выездной поликлиники, дневной стационар, кабинет ультразвуковой и функциональной диагностики.

Кабинеты оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе для ранней диагностики заболеваний и оказания неотложной помощи, рентген-флюорографической установкой, аппаратом ультразвуковой диагностики, дентальным рентген-аппаратом, аппаратами холтеровского мониторирования.