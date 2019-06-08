«Формматериалы» открыли новый завод строительных смесей

ООО «Формматериалы» с запуском нового предприятия в Воронеже мощностью более 250 тысяч тонн при участии финской компании «Lahti Precision» — одного из мировых лидеров в производстве сухих строительных смесей выйдет на европейский уровень качества стройматериалов. Высокая точность дозировки компонентов смесей и исключение из производственного цикла «человеческого фактора» позволят достичь высокого качества продукции. На новом заводе роботизированы абсолютно все этапы производства.

Исполнительный директор ООО «Формматериалы» Виктор Селютин называет запуск завода новым этапом в реализации стратегии предприятия, ориентированной на импортозамещение в сегменте качественных строительных материалов.

Начав свою бизнес-историю в 1989 году с добычи и реализации песка для всех отраслей промышленности, компания неуклонно шла по пути создания новых участков для подготовки сырья. Первоначально был построен завод по сухому обогащению и фракционированию песка, затем к производству добавились направление сухих строительных смесей, участок по производству товарного бетона и строительного раствора.

Новый горно-обогатительный комплекс, введенный в эксплуатацию три года назад, позволил выпускать фирменный продукт, качество которого расширило сферы его применения в металлургии, водоочистке и производстве стекла, что сразу оценили партнеры ООО «Формматериалы» на территории России.

Увеличение оборотов и грамотное стратегическое планирование позволили компании сделать очередной качественный рывок. На сегодняшний день подготовлена вся инфраструктура предприятия, приступают к работе собственные линии по обогащению и фракционированию песков, осуществляет деятельность своя аттестованная лаборатория контроля качества входного сырья и готовой продукции.

С запуском нового завода значительно расширится продуктовая линейка. К ассортименту смесей, который на сегодня составляет 35 наименований продукции, добавится еще 20, в том числе смеси с уникальным составом и технологией производства.

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