В Абинском районе Краснодарского края открыли после реконструкции автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Абин открыли на полгода раньше запланированного срока.

Мост построен в 50-х годах, в прошлом году его закрыли на реконструкцию в связи с аварийным состоянием. Окончание работ было запланировано на конец 2019 года, однако процесс был ускорен.

Этот мост — один из основных въездов в город, во время ремонта жителям приходилось добираться из одной части города в другую через объездную трассу.

«Благодаря качественной работе подрядчика, применению самых современных технологий удалось завершить ремонт на полгода раньше. Кроме того, теперь мост имеет две широкие пешеходные зоны, которых не было раньше, и новую систему освещения», — сообщили в правительстве Краснодарского края .

Реконструкцию объекта вели практически круглосуточно. Из регионального и местного бюджетов было выделено более 340 млн рублей.