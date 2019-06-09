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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Ярославской области открылось производство безалкогольных напитков

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25 апреля в филиале компании «Балтика» — на заводе «Ярпиво» торжественно запустили безалкогольное производство.

На новой линии применяется метод мембранной фильтрации, при котором алкоголь удаляется из готового пива. Вкус напитка, витамины и микроэлементы, полученные из натурального солода и пивных дрожжей, сохраняются.

Мощность установки — 160 тысяч гектолитров в год. Аналогичную продукцию, которую производят на других предприятиях компании «Балтика», экспортируют более чем в 45 стран мира, включая США, Кубу, Японию, Новую Зеландию, Германию, Ирландию.

В общей сложности на реализацию проекта было потрачено около 40 миллионов рублей.

Пивоваренный ячмень поставляется на предприятие в том числе сельхозкооперативом «Курдумовское» из Гаврилов-Ямского района. В прошлом году там удался эксперимент по выращиванию этой культуры. Зерно собрали со 100 гектаров. В этом году площади под посев ячменя увеличат в два раза.

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http://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=15452

Ярославская область, Балтика, Ярпиво
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