В Ярославской области открылось производство безалкогольных напитков

25 апреля в филиале компании «Балтика» — на заводе «Ярпиво» торжественно запустили безалкогольное производство.

На новой линии применяется метод мембранной фильтрации, при котором алкоголь удаляется из готового пива. Вкус напитка, витамины и микроэлементы, полученные из натурального солода и пивных дрожжей, сохраняются.

Мощность установки — 160 тысяч гектолитров в год. Аналогичную продукцию, которую производят на других предприятиях компании «Балтика», экспортируют более чем в 45 стран мира, включая США, Кубу, Японию, Новую Зеландию, Германию, Ирландию.

В общей сложности на реализацию проекта было потрачено около 40 миллионов рублей.

Пивоваренный ячмень поставляется на предприятие в том числе сельхозкооперативом «Курдумовское» из Гаврилов-Ямского района. В прошлом году там удался эксперимент по выращиванию этой культуры. Зерно собрали со 100 гектаров. В этом году площади под посев ячменя увеличат в два раза.