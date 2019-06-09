Новости реконструкции и строительства учреждений здравоохранения

Поликлиника № 1 Старого Оскола в Белгородской области открылась после капитального ремонта

На обновление затрачено более пятидесяти миллионов рублей.

На первом этаже здания расположились гардероб, регистратура, аптека, кабинет флюорографии. Пациентов в фойе встречает администратор. Свою прежнюю площадь занимает травматологический пункт.

На втором этаже находится зона женской консультации, узкие специалисты терапевтического профиля и кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового исследования и процедурные. Третий этаж полностью отдан под новое направление «семейная медицина», тут же будут проходить профосмотры. На четвертом этаже — клинико-диагностическое отделение. Здесь ведут прием узкие специалисты хирургического профиля: хирурги, онкологи, урологи, оториноларингологи, офтальмологи и другие. Кабинеты с двухместным рентген-аппаратом и маммографом. Часть этажа занимает стоматологическая поликлиника, которую тоже отремонтировали, и в ближайшее время она заработает.

Завершился капитальный ремонт отделения Старомышастовской участковой больницы Краснодарского края





© www.adm44.ru

Более 12 тысяч жителей поселения теперь смогут получать медицинскую помощь, не выезжая в районный центр.

На обновление стационара было выделено свыше 10 млн рублей из краевого бюджета и более 3 млн рублей из собственных средств Динской ЦРБ.

Капремонт терапевтического отделения проходил с сентября 2018 года. На объекте проведены фасадные и внутренние отделочные работы, сделана гидроизоляция, заменены системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления. Выполнена стяжка пола и отделка стен.

В Таганроге появился современный сосудистый центр

Активная подготовка к созданию центра сосудистой хирургии в Таганроге шла в 2018 году. На оснащение высокотехнологичного отделения из областного бюджета по решению губернатора было направлено 82 млн рублей. На эти средства было закуплено более 50 единиц дорогостоящего медицинского оборудования, в том числе — ангиограф с необходимым оснащением, 12 аппаратов искусственной вентиляции легких, две ультразвуковые диагностические системы.

В оториноларингологическом отделении Ярославской областной клинической больницы завершился начатый летом прошлого года ремонт





© yarregion.ru

На капитальный ремонт лор-отделения из областного бюджета было выделено более полутора миллионов рублей, еще 270 тысяч — на проведение противопожарных мероприятий. Приведены в порядок процедурные и санитарные помещения, перевязочный кабинет, коридоры, палаты, заменены дверные блоки, осветительные приборы, розетки и выключатели, сантехника. За счет собственных средств больницы в отделении поставлены новые окна.

Пациенты заедут в обновленные помещения после получения результатов санитарно-эпидемиологических проб.

На базе оториноларингологического отделения областной больницы оказывается весь спектр плановой и экстренной помощи жителям региона. Ежегодно проводится более двух тысяч операций, 80 процентов которых относятся к максимальным, 4-му и 5-му уровням сложности, около 10 процентов являются высокотехнологичными.

Практически все хирургические вмешательства выполняются с использованием оптических систем. В прошлом году приобретена эндоскопическая стойка — более 3,8 миллиона рублей на эти цели выделено Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ярославской области.





© yarregion.ru

В Первой краевой больнице Краснодара открылось отделение диализа





© kkbo.ru

Новое подразделение начало работу на базе уро-нефрологического центра НИИ-ККБ№ 1.

Отделение диализа оборудовано 20-ю современными аппаратами для заместительной почечной терапии. Медицинская помощь будет оказываться пациентам с терминальной почечной недостаточностью амбулаторно, в рамках обязательного медицинского страхования.

В деревне Купреево Гусь-Хрустального района открыт современный фельдшерско-акушерский пункт





© gusr.ru

Жители деревни уже успели по достоинству оценить преимущества нового ФАПа. Здесь можно не только получить медицинскую помощь, но и пройти электрокардиографическое исследование, измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови. Медпункт оснащен современной мебелью и медицинским оборудованием. К услугам сельских жителей — фельдшерский, процедурный и смотровой кабинеты, аптечный пункт, кабинет приёма детей, туалеты и даже душевая комната. На строительство объекта здравоохранения было выделено около 10 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

ФАП деревни Купреево обслуживают опытные специалисты — два фельдшера и патронажная медицинская сестра. Для проведения диспансеризации и профилактических осмотров туда регулярно выезжают медицинские бригады Курловской районной больницы в составе участкового врача-терапевта, гинеколога и медицинской сестры.

В Кирове открылось новое отделение паллиативной помощи





© kirovreg.ru

В горбольнице № 5 созданы все условия для оказания квалифицированной медицинской помощи тяжело больным пациентам

В Кировской городской больнице № 5 на улице Семашко,1 на площади более 340 квадратных метров провели наружные и внутренние ремонтные работы, закупили новое современное оборудование и медицинскую мебель.

Все в отделении, начиная с коридоров и палат и заканчивая процедурным кабинетом и специальной ванной комнатой, создано для оказания квалифицированной медицинской помощи тяжело больным пациентам в максимально комфортных условиях. Отделение рассчитано на 15 коек для взрослого населения.

В Северной Осетии открыт дом-интернат для престарелых и инвалидов «Забота» на 76 человек





© alania.gov.ru

Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Забота» распахнул после реконструкции двери спального корпуса на 76 человек.

После капитальной реконструкции в корпусе оборудованы комнаты для одно- и двухместного проживания, оснащенные современной мебелью, бытовыми приборами, мягким инвентарём. На каждом этаже расположены душевые комнаты и санузлы. Также созданы все условия для передвижения маломобильных жильцов по территории интерната, в частности, установлены пандусы, световые табло, поручни, музыкальный лифт.

В обновленном блоке также функционируют кабинеты: массажный, процедурный, физиотерапевтический, педикюрный, маникюрный, парикмахерский, а также столовая и актовый зал на 200 мест, библиотека, комната психологической разгрузки, компьютерный класс, швейный цех, прачечные и молельная комната. Напомним, что в 2017 году была произведена замена кровли, окон, коммуникаций.

Медицинская помощь жильцам соцучреждения организована по проведению профилактических осмотров, оказанию консультативной специализированной медицинской помощи. Круглосуточно работает пост дежурной медсестры.





© alania.gov.ru

Новый модульный ФАП в Сусанинском районе Костромской области будет обслуживать более 700 человек





© storage.inovaco.ru

Стоимость ФАПа составила 3,7 млн рублей.Фельдшер и медицинская сестра ФАПа поблагодарили губернатора за участие в федеральной программе и возможность улучшить условия работы и приема пациентов. Медицинскую помощь в амбулатории получают 685 человек, из них 116 детей — это жители Сумароково и шести ближайших деревень. В ФАПе проходит диспансеризация и профилактические осмотры, медицинские осмотры, мероприятия по формированию здорового образа жизни, и иммунопрофилактике. Поэтому открытия нового пункта ждали с нетерпением.

В селе Никольском Орловской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт





© s12.stc.all.kpcdn.net

На строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Никольском было выделено 8,6 млн рублей.

ФАП представляет собой одноэтажное здание общей площадью 115,4 кв. м. В составе помещений имеется: ожидальная, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, кабинет приема, процедурный кабинет, прививочный кабинет, стерилизационная, помещение для хранение лекарственных средств и прочее.

Фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем необходимым медоборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи.

В Славянске-на-Кубани завершился капитальный ремонт детской поликлиники





© www.adm44.ru

Из краевого бюджета на ремонтные работы было направлено более 16 млн рублей.

В помещении заменили окна и двери, выровняли стены, провели новые коммуникации: отопление, водо- и энергоснабжение.

Для удобства пациентов оборудовано помещение под гардероб, перестроена зона регистратуры, где добавились окна для обслуживания посетителей.

Помимо этого, по всему зданию поликлиники были установлены системы кондиционирования

В городском перинатальном центре Кирова прошли масштабные ремонтные работы





© kirovreg.ru

Родильный дом Северной клинической больницы скорой медицинской помощи (городской перинатальный центр) преобразился. В его состав входят четыре отделения: родильное, акушерское отделение патологии беременности, неонатологическое и отделение анестезиологии и реанимации. В каждом из них проведен косметический ремонт, обновлен интерьер палат и санитарных комнат, холлов для пациентов и посетителей. В настоящее время заканчивается оборудование кабинета психопрофилактической подготовки к родам для беременных. Как рассказал главный врач Северной клинической больницы Андрей Андронов, в отделениях городского перинатального центра постоянно обновляется оборудование.

В конце 2018 года поступил аппарат УЗИ-диагностики экспертного класса, который позволяет на более высоком уровне проводить оценку состояния плода, выполнять нейросонографию и эхокардиографию у новорожденных детей. — Современное оборудование и высокий уровень профессиональной подготовки врачей и среднего медицинского персонала, качественное оказание медицинской помощи позволяют родильному дому сохранять высокий рейтинг среди родовспомогательных учреждений города Кирова и Кировской области в течение многих лет, — подчеркнул Андрей Андронов.

Как отметила одна из пациенток роддома Анна Кирилова, после ремонта здесь стало еще комфортнее, а появление нового современного оборудования — это большой плюс для учреждения. — Своего первого ребенка я рожала тут же. И, не задумываясь, приехала сюда во второй раз. Здесь очень внимательное отношение медицинских работников, что важно для будущей мамы, — поделилась кировчанка.

С 2018 года в акушерском отделении патологии беременности выделены койки сестринского ухода. Здесь ожидают срок родов в комфортных условиях женщины из районов Кировской области под наблюдением опытного среднего медицинского персонала.

В родильном отделении роды ведутся в индивидуальных родовых боксах, при желании роженицы возможны партнерские роды с присутствием одного из членов семьи. Во время пребывания в родильном доме всем новорожденным проводится аудиологический и неонатальный скрининг, нейросонография и эхокардиография. В 2018 году в родильном доме принято 1760 родов, на свет появилось 1766 малышей.

Более 600 жителей Красносельского района Костромской области будут получать медицинские услуги в новом современном ФАПе





© adm44.ru

Здание построено по типовому проекту сельского фельдшерско-акушерского пункта для российской глубинки. Внутри модуля просторный холл и 6 кабинетов — в 4 будут работать медики, другие отданы по хозяйственную и санитарные комнаты. Комфортный температурный режим в помещениях обеспечивает современный газовый котел, который позволит еще и экономить на отоплении до 15 тысяч рублей ежемесячно. Монтажники отмечают, что зданию не страшны даже 40-градусные морозы. Электрика будет круглосуточно контролировать работу газового котла и водонагревателя, а также высокоточного медицинского оборудования в стоматологическом кабинете.

Завершен капитальный ремонт помещений Балтийской больницы Калининградской области





© gov39.ru

Как рассказал главный врач больницы Владимир Пикалов, в результате проведения капитального ремонта первого и подвального этажей лечебного корпуса в учреждении появился современный приемно-диагностический комплекс, в котором есть полноценная диспетчерская, смотровая, процедурный кабинет, рентген-кабинет, проводятся электрокардиография, УЗ-диагностика. К приемному покою пристроен удобный крытый заезд для проезда санитарного автотранспорта. Благодаря проведенным работам у сотрудников скорой медицинской помощи появились свои кабинеты, которых раньше не было. В общей сложности на капитальный ремонт было направлено 11,1 миллиона рублей.

Также около 800 тысяч рублей дополнительно выделено из областного бюджета на ремонт системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре отремонтированного этажа лечебного корпуса, приобретение мебели для оснащения отделения скорой помощи. За счет собственных средств отремонтирована аптека. Помимо этого, планируется ремонт гравийного покрытия и пандуса и приобретение мебели для дооснащения отделения скорой медицинской помощи на общую сумму 541,2 тыс. рублей.

Отделение общей врачебной практики открыто в Добровском районе Липецкой области

Здесь будет оказываться первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, а также вакцинация населения, проведение различных медицинских осмотров и экспертиза временной нетрудоспособности.

Обратиться сюда за качественными медицинскими услугами смогут более 1700 человек, среди которых взрослые и юные жители сел Панино, Богородицкое и Малый Хомутец. Прием будут вести терапевт со стажем работы более 28 лет, стоматолог, а также медицинская сестра и фельдшер. В отделении есть все необходимое оборудование, обеспечена доступная среда для инвалидов. Из областного бюджета на реализацию проекта направлено более 28 млн. рублей, из них затраты на оснащение и транспорт составили около 5 млн. рублей. Всего в Добровском районе работают 13 фельдшерско-акушерских пунктов и три отделения общей врачебной практики.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!