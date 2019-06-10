Окраска ПЭБ «Академик Ломоносов»
Окраска плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» проекта 20870 на базе «Атомфлота».
Фото Алексея Мкртчяна
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Окраска плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» проекта 20870 на базе «Атомфлота».
Фото Алексея Мкртчяна
10.06.1910:53:18
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