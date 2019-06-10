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Фотофакты

Окраска ПЭБ «Академик Ломоносов»

  •  © Фото Алексея Мкртчяна

  •  © Фото Алексея Мкртчяна

Окраска плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» проекта 20870 на базе «Атомфлота».

Фото Алексея Мкртчяна

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Мурманск, ПАТЭС, 20870, Академик Ломоносов
  • Нет аватара Granit
    10.06.1910:53:18

    Вот так превращаются из Золушки в Принцессу. Пардон Месью. Конечно же в Принца!

    #1135127
  • Игорь Brick
    10.06.1911:13:49

    Приятный нежданчик. Думал, так и уйдет на Чукотку покрашенный грунтовкой.

    #1135130
  • Нет аватара MusclePump
    10.06.1911:30:10

    Надеюсь ледокол Арктика также потом подкрасят, а то пока его строили появились по бортам различные подтеки.

    #1135133
    • A_SEVER A_SEVER
      10.06.1911:37:32

      Надеюсь ледокол Арктика также потом подкрасят
      Судно нужно красить как минимум 1 раз в 2 года.

      #1135136
      • Нет аватара MusclePump
        10.06.1911:48:27

        Ну это мы то знаем, но в то же время знаем что по факту так часто не красят.

        #1135140
        • A_SEVER A_SEVER
          10.06.1912:23:30

          знаем что по факту так часто не красят
          Многие суда красят ещё чаще — ежегодно.    

          #1135160
      • Тимофей Золотых Тимофей Золотых
        10.06.1912:58:58

        А почему так часто?

        #1135179
        • A_SEVER A_SEVER
          10.06.1913:11:58

          А почему так часто?
          Под воздействием различных факторов суда и корабли быстро теряют внешний вид.

          #1135185
  • Нет аватара cherev
    10.06.1911:44:35

    Вот теперь красота! А то я думал, что будет убогий черно-красный.

    #1135138
  • Нет аватара g1v2
    10.06.1912:09:17

    Красиво, блин.   

    #1135148
  • Badassgoliath Badassgoliath
    10.06.1912:17:58

    Ну вот, другое дело!

    #1135156
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