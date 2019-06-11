УКВЗ отправил первые трамваи в Магнитогорск

Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова (УКВЗ), филиал АО «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева», приступил к исполнению контракта на поставку 15 односекционных трамвайных вагонов (модель 71-623-02.01) в Магнитогорск.

Первые два вагона отправлены в Магнитогорск, еще три трамвая в соответствии с графиком должны прибыть до 24 июня — точно к празднованию 90-летия второго по величине города Челябинской области. Оставшиеся трамваи будут отгружены до середины сентября.

Вагоны модели 71-623-02.01 имеют широкие дверные проемы и низкопольные накопительные площадки в центральной части вагона — это увеличит скорость посадки-высадки пассажиров, сделав более комфортным перемещение родителей с колясками и людей с ограниченными физическим возможностями.

Магнитогорские трамваи окрашены в фирменный стиль, разработанный городскими властями для общественного транспорта (красно-бело-серый), кроме того на вагоны нанесен специальный логотип, приуроченный к юбилею города.

Это первая отгрузка трамвайных вагонов на УКВЗ в 2019 году. На протяжении 2018 года завод испытывал серьезные сложности со сбытом трамвайных вагонов, практически год конвейер трамвайного производства находился без заказов. Данный заказ позволил более чем на 30% увеличить загрузку трамвайного производства УКВЗ во второй половине 2019 года и стабилизировать социально-экономическую ситуацию в моногороде.

Артем Бахарев, генеральный директор УКВЗ:"Мы признательны руководству Госкорпорации «Роскосмос», «Объединенной ракетно-космической корпорации» и врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру за возможность загрузить наше трамвайное производство заказами. На сегодняшний день у нас подписан контракт на поставку 15 трамваев для Магнитогорска и 27 вагонов для Краснодарского края. Этого объема работ хватит до конца нынешнего года. При этом мы ведем переговоры о заказах на 2020 год и в активной фазе опытно-конструкторская работа над низкопольным модульным трамваем".