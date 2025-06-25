Обкатка первого в России 5-секционного трамвая УКВЗ 71-665 начата в Екатеринбурге

Обкатка первого в России 5-секционного трамвая УКВЗ 71-665 начата в ЕкатеринбургеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Источник изображения: transphoto.org © www.vokrugsveta.ru
В Екатеринбурге началась обкатка первого в России 5-секционного трамвая модели 71-665 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).
Планируется, что он будет участвовать в промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025», которая пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 10 июля 2025 года на территории выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». В дни работы выставки трамвай будет курсировать по городу. Первый экземпляр трамвая получил название «80 лет Победы».
Новый трамвай является дальнейшим развитием современной линейки моделей УКВЗ: 1-секционных 71-628, работающих во многих городах России, и 3-секционных 71-639, поставки которых начались в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Эти трамваи имеют полностью низкий пол и достаточно широкий для такой компоновки прямой проход между сиденьями, что достигнуто благодаря внешнему расположению редукторов колёсных тележек, в отличие от других российских трамваев.
Трамваи этих моделей имеют комфортный салон с USB-розетками, климатическим комплексом, мультимедийной системой информирования пассажиров, оснащены навигационно-связным оборудованием, системами кругового видеонаблюдения и видеорегистрации, обеспечения активной безопасности и помощи водителю и др.
Новый 5-секционный трамвай, поставленный в Екатеринбург, имеет две кабины (спереди и сзади) и 2-стороннее расположение дверей, что позволяет эксплуатировать его на маршрутах, где нет разворотных колец.
Трамвай вмещает 406 человек и является действительно длинным. Для сравнения, многие европейские 5-секционные трамваи имеют более короткие секции на неповоротных тележках (см. фото ниже), и фактически близки по вместимости к российским 3-секционным трамваям
Брюссельский трамвай «Flexity Outlook» для сравнения. Имеет более короткие секции на неповоротных тележках © upload.wikimedia.org
На каком маршруте в Екатеринбурге впоследствии мог бы работать новый 5-секционный трамвай, пока не сообщается.
Видео
https://rg.ru/2...yj-tramvaj.html
https://t.me/ro...lingstock/10805
https://vk.com/...-68097251_47215
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