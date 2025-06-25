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Tcheluskin 25 июня 2025, 15:27 2421 Транспорт, спецтехника и логистика

Обкатка первого в России 5-секционного трамвая УКВЗ 71-665 начата в Екатеринбурге

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Источник изображения: transphoto.orgИсточник изображения: transphoto.org © www.vokrugsveta.ru

В Екатеринбурге началась обкатка первого в России 5-секционного трамвая модели 71-665 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Планируется, что он будет участвовать в промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025», которая пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 10 июля 2025 года на территории выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». В дни работы выставки трамвай будет курсировать по городу. Первый экземпляр трамвая получил название «80 лет Победы».

Новый трамвай является дальнейшим развитием современной линейки моделей УКВЗ: 1-секционных 71-628, работающих во многих городах России, и 3-секционных 71-639, поставки которых начались в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Эти трамваи имеют полностью низкий пол и достаточно широкий для такой компоновки прямой проход между сиденьями, что достигнуто благодаря внешнему расположению редукторов колёсных тележек, в отличие от других российских трамваев.

 © rollingstockworld.ru

Трамваи этих моделей имеют комфортный салон с USB-розетками, климатическим комплексом, мультимедийной системой информирования пассажиров, оснащены навигационно-связным оборудованием, системами кругового видеонаблюдения и видеорегистрации, обеспечения активной безопасности и помощи водителю и др.

 © allwebs.ru

Новый 5-секционный трамвай, поставленный в Екатеринбург, имеет две кабины (спереди и сзади) и 2-стороннее расположение дверей, что позволяет эксплуатировать его на маршрутах, где нет разворотных колец.

Трамвай вмещает 406 человек и является действительно длинным. Для сравнения, многие европейские 5-секционные трамваи имеют более короткие секции на неповоротных тележках (см. фото ниже), и фактически близки по вместимости к российским 3-секционным трамваям

Брюссельский трамвай «Flexity Outlook» для сравнения. Имеет более короткие секции на неповоротных тележкахБрюссельский трамвай «Flexity Outlook» для сравнения. Имеет более короткие секции на неповоротных тележках © upload.wikimedia.org

На каком маршруте в Екатеринбурге впоследствии мог бы работать новый 5-секционный трамвай, пока не сообщается.

Видео

https://rg.ru/2...yj-tramvaj.html

https://t.me/ro...lingstock/10805

https://vk.com/...-68097251_47215

https://t.me/gorodamalye/731

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Источник: www.vokrugsveta.ru

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трамваи, 71-665, Усть-Катавский вагоностроительный завод
  • Нет аватара DimaY
    25.06.2515:38:35

    А почему на фото Брюссель?

    #1302812
    • Нет аватара Tcheluskin
      25.06.2515:49:54

      Читайте текст: Брюссель на 3-м фото для сравнения с европейскими трамваями.

      Российский трамвай на первом фото. Вставил заново. Источник фото. На ресурсе до сих пор проблема со вставкой изображений из внешних источников.

      #1302813
  • Е.Юрий Е.Юрий
    25.06.2516:43:20

    Похож на мини метросостав. Отлично выглядит!

    #1302817
    • Нет аватара DimaY
      25.06.2518:16:39

      Трамвай красив! Когда картинки прогрузились. В Екаде обширная трамвайная сеть и современные российские трамваи мне нравятся.

      #1302821
  • Нет аватара ViktoriaSky4
    25.06.2519:57:13

    Прикольно выглядит. Картинки четкие.

    #1302829
  • Нет аватара vajo
    26.06.2506:55:52

    А вторая кабина зачем? Это только удорожает модель. У нас в Екатеринбурге нет тупиковых линий, т. е. везде кольцо. А вообще, в России существуют линии без колец?

    Чисто для теста можно и с двумя кабинами с прицелом на экспорт, в России это точно избыточно.

    Отредактировано: vajo~06:57 26.06.25
    #1302839
    • Аlex М Аlex М
      26.06.2512:54:18

      Часто, когда осуществляется ремонт на трамвайных линиях, кольцо просто внезапно исчезает и трамваем становится невозможно пользоваться. А так, доезжает до тупика, и по временно врезанной стрелке переходит на обратный путь

      #1302862
    • Нет аватара Tcheluskin
      26.06.2517:52:44

      Санкт-Петербург купил 3-секционные 71-638 тоже с 2 кабинами.

       © ukvz.ru

      #1302878
  • Tevton Tevton
    26.06.2508:15:02

    Трамвай красивый.

    Только такой если встанет на перекрестке, то весь проезд перегородит наглухо.

    Ну и второй вопрос — заход и выход из трамвая. Все площадки на маршруте позволят выходить не на газон?

    Отредактировано: Tevton~08:15 26.06.25
    #1302840
  • Нет аватара Tcheluskin
    26.06.2518:09:11

    Уважаемый модератор, позволил себе исправить Ваши правки ) Сомневаюсь на счёт «портальной безосевой тележки». В тележке трамвая 71-628 оси присутствуют. (Иначе бы трамвай ещё вполовину дороже стоил.) А уширение прохода достигнуто выносом вовне редукторов.

     © ukvz.ru

    На сайте УКВЗ на странице о модели 71-665 действительно заявлена «портальная безосевая тележка» с «мотор-колёсами». Но на фото тележки выглядят аналогичными 71-628 и 71-639, видны те же редукторы, которых не должно быть при применении мотор-колёс. Полагаю, безосевая тележка будет в другой, перспективной модели. Подождём выставки.

    Отредактировано: Tcheluskin~14:22 27.06.25
    #1302879
    • Нет аватара Лес
      27.06.2517:51:03

      Портальная безосевая тележка по патенту. Тележка самая передовая, со сниженной вибрацией по отношению к традиционным моделям, т.к. отказ от оси колесной пары делает возможным управление угловой скоростью каждого колеса по отдельности. В таком виде колеса являются свободно насаженными (на конических роликовых подшипниках), а ось заменена неподвижной портальной балкой. Компоненты привода и тормоза расположены снаружи, а каждое колесо имеет индивидуальные устройства тяги и торможения.

       © storage.yandexcloud.net

      .

      Тележка имеет раму, на которой установлены основные узлы и детали. Рама тележки образованна двумя продольными балками 1, соединенными между собой тремя поперечными балками: одной центральной поперечной балкой 2 и двумя крайними поперечными балками 3. Поперечные балки устанавливаются своими концами во втулки 4, приваренные к продольным балкам снизу и являющиеся их частью. Для предотвращения поперечных перемещений на торцах поперечных балок закрепляются крышки 5. На буксовых концах продольных балок установлены колеса с осью 6 и колесные приводы, каждый из которых состоит из редуктора 7, тягового электродвигателя 8 и элементов дискового тормоза 9. Колесный привод крепится к продольной балке в трех точках — в двух буксовых узлах 10, в конических подшипниках, крепится ось колеса, которая является также и осью выходного вала редуктора, в то время как тяговый электродвигатель через кронштейн 11 опирается на свободный конец рессоры 12. Другим концом рессора закреплена в приваренном к буксовому узлу кронштейне 13 при помощи болта 14. Таким образом, колесный привод имеет возможность вращаться вокруг оси колеса, прогибая рессору. В центральной части каждой продольной балки расположена соединяемая с вагоном люлька 15, которая опирается на две спиральные пружины подвески вагона 16 и удерживается от продольного смещения упорами 17, от поперечного смещения — поводком 18. Для гашения колебаний вагона между продольной балкой и люлькой установлен гидрогаситель 19. Под продольными балками, между колесами, расположены рельсовые тормоза 20, используемые для экстренного торможения вагона.

      В производстве безосевая тележка для вагона УТМ 71-409 другого завода, для 71-665 видимо аналогичная

       © storage.yandexcloud.net

      .

      В производстве безосевая тележка для вагона R1, электродвигатели производства СЭГЗ

       © storage.yandexcloud.net

      .

      Рендер

       © a.d-cd.net

      .

      Сравнение с иностранными тележками для низкопольных трамваев:

      Журнал «Железные дороги мира», статья «Иновационная ходовая часть». dm2009-04_32-38.pdf

      Отредактировано: Лес~20:12 27.06.25
      #1302932
      • Нет аватара Tcheluskin
        27.06.2519:48:04

        Интересная информация.

        для 71-665 видимо аналогичная

        Для 71-665 заявлены мотор-колёса. А на ваших фото 4 отдельных электродвигателя с 4 редукторами. Так что не аналогичная.

        И опять же, такие тележки будут применены явно в «другом 71-665».

        Ну и вопрос: «Зачем?». Сначала сделать вдвое более дорогие тележки, чтобы сделать 100% низкий пол; а теперь ещё вдвое более дорогие безосевые, чтобы сделать низкий пол ещё более низким. о_О

        Отредактировано: Tcheluskin~19:54 27.06.25
        #1302937
        • Нет аватара Лес
          27.06.2520:01:48

          Для 71-665 заявлены мотор-колёса. А на ваших фото 4 отдельных электродвигателя с 4 редукторами. Так что не аналогичная.

          Нет, не заявлены. В описании есть только отдельные моторы для каждого из четырех колес, т. е. получаем вариант как в патенте и на фото.

          Применение отдельных моторов для каждого из 4-х колёс и отсутствие между ними поперечных осей позволяет использовать принцип независимого электрического дифференциала — независимое управление угловой скоростью вращения каждого колеса в отдельности.

          По цене нет информации. Про «зачем» — у такой тележки больше плюсов при эксплуатации, чем просто получение низкого пола. Снижение эксплуатационных расходов, экономия электроэнергии и т. д.

          .

          С другой стороны, если предположить, что на трамвайной тележке установлены мотор-колеса.

          Трамвайная тележка УКВЗ с мотор-колесами для вагона 71-623 имеет вид как на фото, если для пятисекционного трамвая УКВЗ 71-665 тележка была доработана, то мы ее увидим:

           © trehgranka.metro.ru

          quantum.livejournal.com

          .

           © vagons.ttransport.ru

          vagons.ttransport.ru

          .

           © geekko.co

          transphoto.org

          .

           © trams.ru

          trams.ru

          .

           © geekko.co

          transphoto.org

          .

          Для справки про трамвайные тележки с мотор-колесами:

          Безредукторный тяговый электропривод городского рельсового транспорта

          Ходовые части трамвайных вагонов pdf

          .

          Отредактировано: Лес~01:24 28.06.25
          #1302938
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