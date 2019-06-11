Ростех создал линейку компьютеров на базе отечественных процессоров

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Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R. Линейка инновационного оборудования предназначена для систем управления производственными процессами на предприятиях. Применение отечественной элементной базы позволяет использовать новую технику на объектах с высокими требованиями к информационной безопасности.

Проект реализован Институтом электронных управляющих машин им. И.С. Брука (входит в концерн «Автоматика») при софинансировании Министерства промышленности и торговли РФ. Линейка включает в себя шесть промышленных компьютеров и модулей различного форм-фактора и степени защищенности.

Компьютеры выполнены сразу на двух отечественных архитектурах микропроцессоров: «Эльбрус» и МЦСТ-R. Оборудование предназначено для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также энергетики и транспортной инфраструктуры.

«Предприятия Госкорпорации Ростех имеют большой опыт проектирования и внедрения собственных решений в таких ответственных отраслях, как атомная энергетика, метрополитен, железнодорожный транспорт. Основное отличие наших ИТ-систем заключается в высоком уровне информационной безопасности. Именно поэтому новая линейка промышленных компьютеров может использоваться на предприятиях, где к этой характеристике предъявляются повышенные требования. Уверен, наши продукты станут основой для построения надежной и полностью отечественной критической цифровой инфраструктуры», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Компьютер ПК-2 использует микропроцессор «Эльбрус-1С+" со встроенным графическим контроллером. Модель выполнена в ударопрочном, защищенном от пыли и влаги корпусе с кондуктивным отводом тепла от всех элементов системы. Отсутствие подвижных частей и вентиляторов увеличивает срок службы оборудования и упрощает его обслуживание. В аналогичном корпусе со степенью защиты IP-65 выполнен промышленный компьютер ПК-1 на базе микропроцессора МЦСТ R1000.

Модель ПК-3 с микропроцессором «Эльбрус-1С+" выпускается в безвентиляторном корпусе и предназначена для применения внутри помещений.

Все три модификации могут применяться в качестве управляющих вычислительных комплексов верхнего и среднего уровней, шлюзов передачи данных, для оснащения рабочих мест операторов и диспетчеров.

Кроме того, линейка включает в себя модули МП-16.2 и МП-18 на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+". Первая модель используется в промышленном компьютере ПК-3 и является отдельным вычислительным модулем, предназначенным в том числе для встраивания в аппаратно-программные комплексы в качестве контроллера верхнего уровня. Оперативная и долговременная память, а также другие элементы распаяны на плате, благодаря чему МП-16.2 отличается компактностью и устойчивостью к вибрационным воздействиям. Модуль процессора МП-18 подходит для интеграции в уже существующие решения с поддержкой форм-фактора COM Expresstype 6.

Еще одна новинка — программируемый логический контроллер ПЛК-1 на базе микропроцессоров «Эльбрус-1С+", предназначенный для управления промышленным оборудованием. Он содержит два процессорных модуля, способных работать в режиме дублирования, что обеспечивает высокую надежность и облегчает ремонт и обслуживание.

Все модели промышленных компьютеров и контроллеров работают под управлением операционной системы реального времени «Эльбрус». Заказы на поставку компьютеров из новой линейки принимает ИНЭУМ им. И.С. Брука.