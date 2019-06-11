Аграрии Севастополя за весну заложили почти 300 гектаров виноградников

Это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Севастопольские аграрии в весенний сезон заложили 296,3 гектара виноградников, выполнив головой план закладки на 60%.

Объем закладки виноградников за весенний сезон текущего года уже превысил итоговый показатель 2018 года, который составлял 160,98 гектаров.

Такой рост стал возможен благодаря увеличению государственных субсидий на закладу и уход за многолетними насаждениями и началом реализации приоритетного проекта «Терруар «Севастополь».

— Правительство Севастополя продолжит оказывать государственную поддержку развитию виноградарства. Сумма субсидирования закладки новых садов и виноградников в 2019 году составит 320 млн рублей. За счет этих средств мы компенсируем аграриям до 80% расходов на закладку и уход за молодыми виноградниками и ожидаем, что в 2019 году в Севастополе появится более 500 гектаров виноградников, — отметили в Департаменте сельского хозяйства Севастополя.

Наибольшую площадь новых виноградников этой весной заложили работники агрофирмы «Золотая балка» — 76,6 гектара.

На втором месте с показателем 69,2 гектара — ООО «СВЗ-Агро».

Также посадку виноградников весной 2019 года осуществили: ООО «Инвест резерв» (43,68 га), К (Ф)Х «Виноградарь» (20,95 га), К (Ф)Х «Позднякова А. С.» (9,32 га), АО «Артвин» (46 га), ООО «Инвест Актив» (18,1 га), ООО «Легадо» (12,42 га).

«Для закладки виноградников наше предприятие использует саженцы белого винограда сорта «Ркацители». Саженцы привезены из питомника, расположенного на территории Республики Сербия. Посадочный материал прошёл сертификацию на предмет соответствия сортовых качеств и отсутствия карантинных заболеваний», — рассказал директор ООО «СВЗ-Агро» Сергей Лагирев.

Сорт «Ркацители» неприхотлив к условиям выращивания, но получить высокую урожайность можно только при постоянном поливе. Для этого в ООО «СВЗ-Агро» используют системы оросительной гидромелиорации. В 2017 году на 150 гектарах молодых виноградников посадки 2015-2016 годов была установлена система капельного орошения.

«В 2016 — 2018 годах ООО «СВЗ-Агро» получило от государства 68 млн руб. на модернизацию производства, в том числе 56 млн руб. на закладку и уход за молодыми виноградниками, 10 млн руб. на установку систем капельного орошения и 2 млн руб. на обновление парка сельскохозяйственной техники», — подчеркнули в департаменте сельского хозяйства Севастополя.

К участию в приоритетном проекте «Терруар «Севастополь» уже заявились 22 предприятия Севастополя — это и крупные производители, и ряд субъектов малого и среднего предпринимательства. Для потенциальных участников проекта сформировано 7 инвестиционных площадок. Всем вместе им предстоит решить серьезную задачу расширения площадей виноградников города до 10 тысяч гектаров.

https://ruinformer.com/page/agrarii-sevastopolja-zalozhili-uzhe-pochti-230-gektarov-vinogradnikov