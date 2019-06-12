Вторую солнечную электростанцию начали строить в Бурятии

В Бурятии стартовало строительство второй солнечной электростанции. Она займет более 45 га в Хоринском районе, будет выдавать 15МВт и повысит надежность электроснабжения республики. Первая станция расположена в Бичуринском районе.

Электростанция разместится на площади в более 45 гектаров — участок уже сформирован и передан в аренду. Подрядчик, как отмечается, приступил к подготовке строительной площадки и начал монтаж опорных металлоконструкций.

По данным группы компаний «Хевел», объем инвестиций составит 1,3 млрд. рублей. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней за 15 лет составят более 1,2 млрд рублей. Строительство планируется завершить к ноябрю 2019 года. Прогнозная годовая выработка электроэнергии Хоринской СЭС составляет более 20 ГВт*ч, что обеспечит снижение объёма выбросов СО2 на 10,5 тысяч тонн ежегодно.

На солнечной электростанции используются только российские солнечные модули, которые обладают самым низким температурным коэффициентом и эффективно работают при влажности воздуха до 85% и температуре от -60 до +85 °C, а также сохраняют не менее 80% мощности в течение 25 лет эксплуатации.

До 2022 года «Хевел» планирует построить до 80 МВт солнечной генерации в регионе.