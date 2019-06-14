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Транспорт и логистика

В Череповец Вологодской области поступили 18 новых городских автобусов «ЛиАЗ-529 267»

  •  © st.cherinfo.ru

Новые автобусы заменят купленные в середине 90-х и 2008—2010 годах. Ожидается, что на линии новые ЛиАЗы выйдут 7 июля.

На покупку автобусов из областного бюджета было выделено 179 миллионов рублей.

На эти деньги куплены машины «ЛиАЗ-529 267» — это автобусы большого класса, которые предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Автобусы оснащен системой кузова «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на семь градусов), большой накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, аппарелью для въезда и съезда. Капсуляция моторного отсека и защита двигателя, по заверению завода, уменьшают количество шума внутри и снаружи салона автобуса.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Yrk5wSvQAXM

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https://cherinfo.ru/news/102009-v-cerepovec-prisli-18-novyh-avtobusov

Вологодская область, общественный транспорт, автобусы, ЛиАЗ
  • Sergio Buk Sergio Buk
    14.06.1922:54:07

    «Автобусы оснащен системой кузова «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на семь градусов), большой накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, аппарелью для въезда и съезда. «

    Конкурент белорусским? В Сочи к Олимпиаде прикупили у белорусов подобные. Не раз видел, как на остановке, если выходил кто-то с коляской, автобус на борт кренился, ля облегчения высадки. Если сверху, нахлобучка — это кондиционер, то точно прямой конкурент. Кстати, сейчас в Сочи Векторы на несколько маршрутов поставили. В замен более мелким Хёндаям. Выглядят прилично как снаружи, так и изнутри. Для колясок дверь широкая сзади, там же и место свободное для них.

    Вот он

    •  © s1.fotobus.msk.ru

    •  © fotobus.msk.ru

    против Хендая

    •  © transport.novocherkassk.net

    А вот и закупленные перед Оимпиадой МАЗы

    •  © kubtransport.info

    •  © kubtransport.info

    Отредактировано: Sergio Buk~23:34 14.06.19
    #1136494
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