В Череповец Вологодской области поступили 18 новых городских автобусов «ЛиАЗ-529 267»

Новые автобусы заменят купленные в середине 90-х и 2008—2010 годах. Ожидается, что на линии новые ЛиАЗы выйдут 7 июля.

На покупку автобусов из областного бюджета было выделено 179 миллионов рублей.

На эти деньги куплены машины «ЛиАЗ-529 267» — это автобусы большого класса, которые предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Автобусы оснащен системой кузова «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на семь градусов), большой накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, аппарелью для въезда и съезда. Капсуляция моторного отсека и защита двигателя, по заверению завода, уменьшают количество шума внутри и снаружи салона автобуса.

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