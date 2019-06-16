Более 40 новых автомобилей скорой помощи поступило в Ростовскую область

18 января состоялось торжественное вручение ключей от автомобилей скорой медицинской помощи представителям муниципальных образований.

Санитарный автопарк пополнился за счет средств федерального бюджета — в соответствии с распоряжениями правительства РФ. В область поступила 41 новая машина скорой медицинской помощи. 34 автомобиля марки «ГАЗель» и семь марки УАЗ будут работать в 23 городах и районах области.

Все автомобили российского производства, оснащены современным медицинским оборудованием в соответствии с существующими нормативами.

В настоящее время в области работает около 600 автомобилей скорой медицинской помощи. Ежегодно проводится поэтапная замена изношенных автомобилей. Так, в 2017 году в области появились 82 новых автомобиля, а в 2018 — 68 машин, 41 из которых передали сегодня. Автотранспорт был приобретен за счет средств федерального и областного бюджетов.

На ближайшие три года в областном бюджете предусмотрено более 150 млн рублей на приобретение 60 автомобилей скорой медицинской помощи