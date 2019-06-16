Добавить статью
Видеоблог

Россия начала производство двигателей для Японии. На очереди Франция

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ISrcV83MQic

На этой неделе совпало два события автоиндустрии — с конвейера сошёл последний легковой «Форд» российской сборки, а во Владивостоке запустили завод двигателей «Мазда», обсуждаем новости этой отрасли и другие промышленные события, а ещё анализируем взволновавшую интернет новость о продаже продуктов питания в кредит. Приятного просмотра!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность,
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,