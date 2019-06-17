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Фотофакты

В Новосибирске началось строительство станции метро «Спортивная»

  •  © Фото из открытых источников

В Новосибирске началось строительство станции метро «Спортивная», которая после открытия станет 14-й станцией Новосибирского метрополитена и 9-й станцией Ленинской линии метро.

Надземная крытая станция будет построена на левом берегу Оби на эстакаде метромоста на действующем перегоне между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».

"Спортивная" будет обслуживать новый Ледовый дворец спорта, который будет построен рядом со станцией метро. Любопытный факт — станции метро с названием «Спортивная» уже есть в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре! :)

Фото с сайта news.ngs.ru

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Новосибирск, метро
  • Нет аватара Tcheluskin
    17.06.1918:07:47

    Станция — это хорошо. Но вот бы ещё сделали на самом мосту прозрачное ограждение! Это туристическая потеря для города, что сам мост — глухая металлическая коробка.

    #1137106
  • Нет аватара cheri
    17.06.1918:24:01

    Кстати, а какая общая длина этого чудного мостика? Такое ощущение, что км 3?

    #1137112
    • A_SEVER A_SEVER
      17.06.1918:27:25

      а какая общая длина этого чудного мостика?
      2145 метров.

      #1137113
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