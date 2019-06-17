В Новосибирске началось строительство станции метро «Спортивная»
В Новосибирске началось строительство станции метро «Спортивная», которая после открытия станет 14-й станцией Новосибирского метрополитена и 9-й станцией Ленинской линии метро.
Надземная крытая станция будет построена на левом берегу Оби на эстакаде метромоста на действующем перегоне между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».
"Спортивная" будет обслуживать новый Ледовый дворец спорта, который будет построен рядом со станцией метро. Любопытный факт — станции метро с названием «Спортивная» уже есть в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре! :)
Фото с сайта news.ngs.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
17.06.1918:07:47
17.06.1918:24:01
17.06.1918:27:25