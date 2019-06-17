Вертолеты России представили на Paris Air Show 2019 концепт модернизированного Ансата

Представленный на Ле Бурже Ансат оснащен «стеклянной кабиной» — новым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который позволяет выполнять полеты в соответствии с правилами полетов по приборам. Вертолет также оборудован метеолокатором, системой раннего предупреждения близости земли, авариестойкой топливной системой, светодиодными осветительными приборами и тросорубом для защиты от столкновения с проводами. Кроме того, изменения коснулись и конструкции вертолета — он получил модифицированное оперение хвостовой балки из композитных материалов и обогреваемое птицестойкое остекление кабины.

"Сегодня Ансат уже начал свой выход на международный рынок, но мы понимаем, что для дальнейшего развития и коммерческого успеха этого проекта он должен соответствовать самым высоким стандартам гражданской авиации. Именно поэтому мы представляем в Ле Бурже наши наработки, которые сделают Ансат еще более эффективным, безопасным и технологичным. Часть этих решений мы будем готовы предложить нашим заказчикам уже в 2020 году", — отметил заместитель управляющего директора — главный конструктор ОКБ Казанского вертолетного завода Алексей Гарипов.

Планируется, что в дальнейшем часть конструкции фюзеляжа Ансата будет выполняться из композитных материалов что позволит снизить вес вертолета и стоимость эксплуатации. При этом количество пассажиров увеличится до 8 человек, а дальность полета возрастет на 30%.