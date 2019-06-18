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Фотофакты

В Москве открыли набережную Говорухина. Как она выглядит?

В Москве открыли набережную, названную в честь режиссера Станислава Говорухина. Он ушел из жизни год назад.

Набережная расположена на правой стороне Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира.

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https://realty.mail.ru/articles/54929/v-moskve-otkryli-naberezhnuyu-govoruhina-kak-ona-vyglyadit/

Москва, благоустройство
  • Нет аватара cheri
    18.06.1910:20:50

    Жалко. великий был режиссер.

    Настоящий художник.

    #1137216
    • Нет аватара nik.f
      18.06.1915:09:38

      cheri, смотрел его «так жить нельзя», отборная пропаганда и геббельсовшина с каким-то невероятным уровнем передёргиваний и холуйством перед сша :/ когда слышу его фамилию, аж передергивает.

      #1137283
      • Нет аватара termometrix
        18.06.1919:42:42

        cheri, смотрел его «так жить нельзя», отборная пропаганда и геббельсовшина

        Не надо судить Говорухина,время было такое.К сожалению так думало большинство людей,не говоря же про соцстран,западная мечта изобилия и «свободы» были своего рода галлюциноген для народа,тяжелая героиновая доза помрачающая сознание-период тотальной потери разума и нормальности общества,период тотальной глупости,мазохизма и преклонения перед витриной западного благосостяния.Люди воспринимали иллюзорные вирусы Золотого миллиарада так как религиозные экстремисты например воспринимают рай.В этом периоде был жертвой всеобщих заблуждений,обратите внимание-я верил,а/!/не думал со своей головой…

        #1137366
        • Нет аватара amk6606
          18.06.1919:56:58

          К сожалению так думало большинство людей,не говоря же про соцстран,западная мечта изобилия и «свободы» были своего рода галлюциноген для народа,тяжелая героиновая доза помрачающая сознание-период тотальной потери разума и нормальности общества,период тотальной глупости,мазохизма и преклонения перед витриной западного благосостяния.Люди воспринимали иллюзорные вирусы Золотого миллиарада так как религиозные экстремисты например воспринимают рай.В этом периоде был жертвой всеобщих заблуждений,обратите внимание-я верил,а/!/не думал со своей головой…
          Большинство и сейчас продолжает заблуждаться.

          #1137371
          • Нет аватара termometrix
            18.06.1920:20:32

            Большинство и сейчас продолжает заблуждаться.

            Именно.И фабрика иллюзий будет работать еще долго.Во многом это и наша личная вина.Человек предпочитает жить в мире иллюзий.

            Отредактировано: termometrix~22:50 18.06.19
            #1137380
      • Нет аватара termometrix
        18.06.1919:55:13

        Тогда люди так воспринимали мир.США были олицетворением всего наилучшего,красивого,видимого:огромные автомобили,разнообразные и люксовые товары,небоскребы,одежда,свобода ругать и.т.д. И наоборот,социализм воплощал «всего наихудшего».

        Люди не понимают до сих пор,что для того,чтобы Золотой миллард выглядел так шикарно,остальной мир должен быть его обслугой и должен выглядеть иначе…Связь Золотой миллиард-остальной мир так и не была исследована и раскрыта на простом языке перед обществом.

        Отредактировано: termometrix~21:27 18.06.19
        #1137370
  • Комментарий удален
    • A_SEVER A_SEVER
      18.06.1922:17:06

      памятник Колчаку
      Чем плох памятник флотоводцу и полярному исследователю?
      теперь вот Говорухину?
      А чем Станислав Говорухин не угодил?

      #1137412
      • Комментарий удален
        • A_SEVER A_SEVER
          18.06.1922:42:58

          Вы шутите?
          Нет, я вполне серьёзно.

          #1137419
          • Комментарий удален
            • A_SEVER A_SEVER
              18.06.1923:04:27

              предатель и враг народа наверное?
              А я вот считаю себя частью народа, но не считаю Александра Васильевича ни предателем, ни врагом. Наверное потому, что для меня его деятельность до 1917 года гораздо важнее, чем после.
              он антисоветчик
              Забавный термин, давно ставший анахронизмом.

              Антисоветчик, снявший прекрасные фильмы, ставшие классикой советского кино.

              #1137429
              • Vovantro Vovantro
                18.06.1923:10:50

                Наверное потому, что для меня его деятельность до 1917 года гораздо важнее, чем после.

                То есть для вас его действия рание, важнее действий поздних, которые перечёркивают все его действия ранние по определению из-за того, что действия поздние (а именно лживая антинародная пропаганда) разрушают нашу страну? Ну я вас понял. Спасибо за ответ.    

                Забавный термин, давно ставший анахронизмом.

                У кого? У вас? Это термин никуда не делся. Антисоветчик значит русофоб.

                Антисоветчик, снявший прекрасные фильмы, ставшие классикой советского кино.

                Да. Снявший прекрасные фильмы. И сам же свои лучшие заслуги, своей же рукой перечеркнул раз и навсегда. И всё это благодаря его же лжи.

                #1137433
          • Комментарий удален
  • Vovantro Vovantro
    18.06.1923:00:42

    Я просто тут это оставлю ладно?

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    Ну и на счёт Колчака: www.great-country.ru/articles/sssr/revoljucija/00005.html

    Это ваши герои? Поражаете просто.    

    #1137426
    • A_SEVER A_SEVER
      18.06.1923:08:38

      Я просто тут это оставлю ладно?
      А я это:

      ©Видео с youtube.com

      ©Видео с youtube.com

      #1137431
      • Vovantro Vovantro
        18.06.1923:11:28

        Какой смысл, если это ранние его работы, а не последние, которые перечёркивают все его заслуги, так как стал предателем? Вы бы видео которое я дал хоть бы посмотрели. Ваше видео я смотрел.

        Но это конечно же ваше право, считать как считаете. Моё право высказать своё мнение. Как хотите.

        Отредактировано: Vovantro~23:14 18.06.19
        #1137434
        • A_SEVER A_SEVER
          18.06.1923:19:03

          Какой смысл, если это ранние его работы
          Смысл в том, что это его работы.    

          #1137436
          • Vovantro Vovantro
            18.06.1923:23:07

            Смысл в том, что это его работы.

            Как и его западапреклончиство и его представительство во лжи против Советского народа (который кстати в самой страшной войне победил и спас весь мир от гитлера), это тоже его работа. Вы предпочли на это закрыть глаза и видеть только всё хорошее до его предательства? А для меня это мерзость и презрение в адрес таких людей как Говорухин, Солженицин, Колчак, Хрущёв и подобные ему… Иуда помниться, тоже был отличным парнем, преданным богу и его сыну, а потом за 30 сребреников предал сына бога. Вот только почему-то Иуду помнят как предателя. Хотя конечно, его кто-то помнит как и отличного парня.    Ну я вас понял. Вы сделали свой выбор, я сделал свой. Закончим тему?

            Отредактировано: Vovantro~23:39 18.06.19
            #1137438
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