В Москве открыли набережную Говорухина. Как она выглядит?
В Москве открыли набережную, названную в честь режиссера Станислава Говорухина. Он ушел из жизни год назад.
Набережная расположена на правой стороне Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира.
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