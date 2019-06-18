Восточно-Сибирское речное пароходство спустило на воду танкер — бункеровщик — эколог проекта RT37
Восточно-Сибирское речное пароходство спустило на воду экологическое судно проекта RT37. Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.
Главное предназначение экобункеровщика — сжигание мусора и переработка нефтесодержащих вод на Байкале. Судно будет принимать жидкие и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов.
Строительство ведется для ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей». Заказчиком выступает ФКУ «Речводпуть».
Самоходный танкер-бункеровщик проекта RT37 — справка
Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро
Длина габаритная — 51,6 м
Ширина габаритная — 10,23 м
Осадка по КВЛ — 1,8 м
Дедвейт — 280 м
Автономность — 15 сут.
Скорость — 8,64 уз
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- Константин Курсиков
- 18.06.201916:39
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