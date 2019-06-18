Восточно-Сибирское речное пароходство спустило на воду экологическое судно проекта RT37. Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.

Главное предназначение экобункеровщика — сжигание мусора и переработка нефтесодержащих вод на Байкале. Судно будет принимать жидкие и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов.

Строительство ведется для ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей». Заказчиком выступает ФКУ «Речводпуть».

Самоходный танкер-бункеровщик проекта RT37 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро

Длина габаритная — 51,6 м

Ширина габаритная — 10,23 м

Осадка по КВЛ — 1,8 м

Дедвейт — 280 м

Автономность — 15 сут.

Скорость — 8,64 уз