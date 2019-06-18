Аэрофлот в восьмой раз «Лучшая авиакомпания Восточной Европы» на Skytrax World Airline Awards 2019

Аэрофлот в очередной раз признан «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» на церемонии Skytrax World Airline Awards 2019. Звание лучшего авиаперевозчика в регионе Восточная Европа Аэрофлот подтвердил в восьмой раз в своей истории и седьмой год подряд.

Церемония награждения лучших авиакомпаний мира состоялась сегодня на 53-м Парижском международном авиасалоне в Ле-Бурже в знаменитом Музее авиации и космонавтики.

Премия World Airline Awards считается главной авиационной наградой мира и имеет неофициальный статус «авиационного Оскара». Она ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов.

Рейтинг определяется по итогам крупнейшего в мире исследования удовлетворенности пассажиров. В этом году в нем приняли участие авиапассажиры из более ста стран. Онлайн-голосование проводилось с сентября 2018 года по май 2019-го на английском, французском, испанском, японском, китайском и русском языках. Исследование охватило более 300 авиакомпаний мира.

«Восьмая по счету победа на Skytrax World Airline Awards — большая честь и свидетельство признания ведущего российского перевозчика на мировом уровне», — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Мы благодарны нашим пассажирам, которые отдали свой голос за Аэрофлот. Их выбор — лучший стимул к дальнейшему совершенствованию премиального сервиса и реализации амбициозных целей нашей Стратегии 2023″.

«Аэрофлот остается неизменным фаворитом среди пассажиров», — прокомментировал очередное признание Аэрофлота президент Skytrax Эдвард Плейстед (Edward Plaisted).

Победа в ключевой авиационной премии мира — прекрасное подтверждение высокого качества сервиса, предоставляемого перевозчиком. Мы поздравляем коллектив Аэрофлота с таким высоким достижением".

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.