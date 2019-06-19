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Энергетика и ТЭК

В Карачаево-Черкесии приступили к строительству двух малых ГЭС

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Новый гидроэнергетический проект предусматривает строительство на реке Кубань ниже действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС двух малых гидроэлектростанций: Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2.

Мощность каждой малой ГЭС составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 83,8 млн кВт·ч. Ввод новых гидроэлектростанций в эксплуатацию намечен на 2021-2022 гг.

Новые гидроэлектростанции будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это позволит снять сезонные ограничения мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, составляющие около 70 МВт, и обеспечит благоприятные условия для водопользователей ниже по течению.

В результате работы Красногорских МГЭС будет оптимизирован водный режим Кубани, что позволит увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях Каскада Кубанских ГЭС на 230 млн кВт·ч ежегодно.

В рамках проекта возведения Красногорских МГЭС будут построены два здания гидроэлектростанций, плотина длиной 148 м и высотой 31,4 м с водосбросом и правобережная защитная дамба длиной 475 м. В здании каждой МГЭС будут размещены два гидроагрегата мощностью 12,45 МВт с поворотно-лопастными гидротурбинами, работающими на расчетном напоре 24,9 м.

На период строительства Красногорских МГЭС будет создано порядка 700 новых рабочих мест.

  •  © tass.ru

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Северный Кавказ, Карачаево-Черкесия, Русгидро
  • anton DeMoore anton DeMoore
    19.06.1920:27:21

    интересно кто выступает генеральным подрядчиком?

    #1137679
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      19.06.1920:51:26

      Документ о строительстве ГЭС был подписан 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым и председателем правления — генеральным директором РусГидро Николаем Шульгиновым.

      Компания РусГидро, согласно соглашению, будет заниматься разработкой и подготовительной работой по созданию водохранилища Красногорских МГЭС на реке Кубань. В ходе строительства она также частично профинансирует работы по сооружению системы водоснабжения потребителей Карачаевского и Усть-Джегутинского районов.

      Отредактировано: Константин Курсиков~20:52 19.06.19
      #1137687
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