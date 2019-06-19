Металлоинвест развивает мощности по производству стального проката на ОЭМК



Оскольский электрометаллургический комбинат

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После модернизации во втором сортопрокатном цехе ОЭМК ( Белгородская область) заработал новый редукционно-калибровочный блок. Теперь Оскольский электрометаллургический комбинат увеличит производство высококачественного проката, востребованного при производстве станков, автомобилей, мостов и морских платформ, на 67 тысяч тонн в год. Новый РКБ способен производить высокоточный прокат без дополнительной механической обработки.

Инвестиции в проект компания «Металлоинвест» составили более 600 млн рублей.

Новый агрегат обеспечивает высокую точность соблюдения необходимых геометрических параметров каждой стальной заготовки, с допуском по диаметру круглого проката от 0,15 мм. РКБ способен производить горячекалиброванный прокат круглого сечения при температуре заготовки от 950 ºС.

Поставщиком основного технологического оборудования для РКБ выступила германская SMS Group. Проектно-сметную документацию разработал институт «Гипромез», входящий в состав Металлоинвеста.

Прокат СПЦ № 2 используется в станко- и автомобилестроении, инструментальном и подшипниковом производстве, металлоконструкциях для нефтехимии, мостов, морских платформ.