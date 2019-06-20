ООО «Мясная компания «Астра» запустило мясоперерабатывающее производство под Тулой
ООО «Мясная компания «Астра», входящее в ГК «ТЭТА ФУД Е» запустило производство мясной продукции в Тульской области.
Предприятие разместилось на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов», сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам заместителя председателя правительства — министра экономического развития Тульской области, выпускаемая продукция будет отправляться на экспорт.
ИД «Сфера»
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