Производство подсолнечного масла в России увеличилось на 10,5%

По данным ,а, с января по май 2019 года Россия произвела 2,3 млн тонн подсолнечного масла, что на 10,5% больше, чем за этот же период в 2018 году.

При этом в мае текущего года рост составил 25,3%. Также в отчете говориться о росте производства кондитерских изделий на 1,3% — до 1,5 млн тонн, муки на 0,3% — до 3,4 млн тонн.

За отчетный период индекс промышленного производства в России вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

ИД «Сфера»