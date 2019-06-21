8 новых тепловозов 2ТЭ25КМ «Пересвет» вышли на линию депо Ульяновска

Локомотивное депо Ульяновск получило новые магистральные двухсекционные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ «Пересвет».

Эксплуатационное локомотивное депо Ульяновск получило новые магистральные двухсекционные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ «Пересвет».

Известно, что первая партия, состоящая из 10 тепловозов, пополнила парк ульяновского депо, сменив устаревшие машины модели ТЭ10. На данный момент новые автономные локомотивы уже начали работу в грузовых перевозках на многих железнодорожных участках Ульяновской области.

Весомый вклад в создание новой техники внесли и специалисты ульяновских предприятий, которые принимали участие в разработке кресел для эргономичных кабин управления тепловозов «Пересвет».

Начальник Куйбышевской железной дороги Шамиль Шайдуллин подчеркнул, что мощность новых локомотивов позволит увеличить вес поезда в среднем на 20%. По его мнению, это станет новым этапом в развитии региона.

Тепловозы серии 2ТЭ25КМ просты в обслуживании и отвечают всем современным требованиям безопасности и комфорта. При создании локомотивов использовались специальные вибродемпфирующие материалы, которые позволяют значительно снизить уровень вибрационных колебаний во время движения машины по железнодорожным путям. Тепловозы оснащены новой кабиной, системами пассивной безопасности и кондиционирования.

Отметим, что двухсекционные магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ строятся на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ), который 26 апреля получил разрешение на серийный выпуск новых локомотивов.