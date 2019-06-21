В Тверской области введён в эксплуатацию свинокомплекс «Успенский»

ГК «Агропромкомплектация» ввела в эксплуатацию «Успенский» свинокомплекс, расположенный в Ржевском районе Тверской области.

Свыше тысячи свиней на объект завезли на свинокомплекс в период С 13 по 18 июня. «Вчера пришла последняя партия, — комментирует директор филиала свинокомплекс „Успенский“ АО „Агрофирма Дмитрова Гора“ Денис Агафонов. — Всего за эти дни завезли 1150 свинок и 20 хряков, они как раз прибыли в последней группе. У животных всё в порядке, чувствуют себя хорошо, проходят акклиматизацию. Оперативно, как и полагается, сработала ветеринарная служба: взяли все необходимые анализы и провели карантинные мероприятия. Сейчас мы начинаем работу по выявлению и стимуляции охоты у ремонтных свинок для быстрой смены поколения и селекционного, генетического прогресса в стаде».

В 2018 году на территории Ржевского района Тверской области ГК «Агропромкомплектация» приступила к строительству двух свиноводческих комплексов и комбикормового завода с элеватором. В мае введён в эксплуатацию «Звягинский» свинокомплекс, в июне «Успенский».

На очереди комбикормовый завод.

«Успенский» свинокомплекс рассчитан на 69 тыс. голов.

Он стал 21-м комплексом Группы «АгроПромкомплектация». Из них 15 в Курской области и 6 — в Тверской.