Уральский турбинный завод отгружает вторую из четырех турбин в Монголию

Уральский турбинный завод (холдинг РОТЕК) отгружает турбину ПТ-100 для Улан-Баторской ТЭЦ-4. Это вторая из четырех турбин станции, подлежащих модернизации в рамках масштабной инвестиционной программы.

Работа по всем четырем агрегатам идет полным ходом: первая турбина Т-123 уже смонтирована на станции, специалисты приступают к пуско-наладочным испытаниям, третья машина Т-123 в ближайшее время будет предъявлена заказчику на сборочном стенде завода в Екатеринбурге, четвертая турбина Т-123 сейчас находится в производстве.

Масштабный проект по обновлению генерирующего оборудования ТЭЦ-4 Улан-Батора завершится в 2020 году. Всего УТЗ поставит оборудование общей мощностью 469 МВт — это на 59 МВт больше установленной мощности станции в настоящее время.

Таким образом, мощности станции будут обновлены на 592 МВт (вместе с уральской турбиной, поставленной в 2015 году), что составляет около 60% всей мощности энергосистемы Монголии. Реализация проекта обеспечит надежное и безаварийное энергоснабжение столицы и энергосистемы Монголии в целом. Экономия на топливе достигнет $ 25 млн. в год.

В 2015 году УТЗ выполнил работы по расширению Улан-Баторской ТЭЦ-4 с установкой турбоагрегата мощностью 130 МВт. Этот проект был удостоен награды президента Монголии «Алтан Гэрэгэ». Российские машиностроители реализовали его всего за год, это рекордный срок для таких сложных объектов: работы на площадке начались в феврале 2014 года, первые мегаватты электроэнергии были выработаны в марте 2015 года. Энергоблок монтировался между работающими турбинами, без их останова.