«Уральский турбинный завод» (входит в холдинг «Интер РАО — Машиностроение») приобрёл новое металлообрабатывающее оборудование — карусельный станок, металлорежущий станок и несколько обрабатывающих центров. На это потратили около 1 млрд рублей, из которых 400 млн выделил Фонд развития промышленности по льготной программе «Лизинговые проекты».

Станки позволили не просто расширить производство, но и изменить саму технологию. Теперь сложные детали можно обрабатывать комплексно, без многократных перевозок между цехами и долгих переналадок. Это особенно важно для ключевых узлов паровой турбины: рабочих и направляющих лопаток, роторов, корпусных деталей и элементов парораспределения. Лопатки и ротор преобразуют энергию пара во вращение, корпус объединяет конструкцию, а система парораспределения управляет потоком пара.

В итоге завод смог увеличить производственные мощности до 15 турбин в год и освоить выпуск новой продукции — конденсационных турбин большой мощности. Заказчики — крупные генерирующие компании: «Интер РАО», «РусГидро», «Т Плюс», «Лукойл», «Газпром энергохолдинг», уточнили в ФРП.

Паровые турбины превращают энергию пара в электричество и тепло, обеспечивая светом и отоплением дома и предприятия. Оборудование завода работает на объектах по всей стране — от Калининграда до Владивостока.