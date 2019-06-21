Cтроительство Амурского газоперерабатывающего завода

Май 2019 г.

Строительство началось в октябре 2015 года.

Проектная мощность (по переработке) — 42 млрд куб. м природного газа в год.

Производство гелия — до 60 млн куб. м в год.

Производство этана — около 2,5 млн тонн в год.

Производство пропана — около 1 млн тонн в год.

Производство бутана — около 500 тыс. тонн в год.

Производство пентан-гексановой фракции — около 200 тыс. тонн в год.

Технологические линии — 6.

Площадь завода — 800 га.