Cтроительство Амурского газоперерабатывающего завода
Май 2019 г.
Строительство началось в октябре 2015 года.
Проектная мощность (по переработке) — 42 млрд куб. м природного газа в год.
Производство гелия — до 60 млн куб. м в год.
Производство этана — около 2,5 млн тонн в год.
Производство пропана — около 1 млн тонн в год.
Производство бутана — около 500 тыс. тонн в год.
Производство пентан-гексановой фракции — около 200 тыс. тонн в год.
Технологические линии — 6.
Площадь завода — 800 га.
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21.06.1923:36:44