В Приморье открыли новый мост через реку Литовку

Движение транспорта по новому мосту через реку Литовка на автомобильной дороге Артем-Находка-Порт Восточный открыто по двум полосам.

Как сообщили в Примавтодоре, по согласованной с департаментом транспорта и дорожного хозяйства схеме движения для проведения завершающих работ будет ограничено движение на полосе разгона.

«Здесь осталось установить опоры освещения, шумозащитные экраны, выполнить работы по покраске опор моста. Далее будут выполнены работы по разборке временного моста и рекультивации русла реки», — добавили специалисты.

Мост через реку Литовка имеет две полосы для движения шириной по 3,75 метра и полосы безопасности по 2 метра. Длина с подходами составляет 760 метров, самого моста — 144 метра. Дорожное покрытие — асфальтобетон. Новый мост через реку Литовка выполнен с учетом повышенных гидрологических требований. В его строительстве использованы балки пролетного строения с преднапряженной арматурой, которые повышают срок службы сооружения. Мост выполнен с расчетной нагрузкой 14 тонн на ось, что соответствует современным стандартам грузоперевозок.