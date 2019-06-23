В Нижегородской области начат выпуск акриловых адгезивов для упаковки

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ГК «Нова Ролл» начала выпускать акриловые адгезивы для производства транспортной упаковки на заводе в Дзержинске, об этом сообщил представитель компании Алексей Кульков в ходе конференции «Полимеры в упаковке 2019» .

Предприятие запущено в начале 2019 года. Кроме завода по производству адгезивов (вещество, способное соединять материалы путём поверхностного сцепления) компания ввела в эксплуатацию центр разработок новых рецептур.

Данные адгезивы также предназначены для первой на рынке РФ упаковочной ленты «low noise effect», а также упаковочных лент с повышенными клеевыми свойствами. Компания уже смогла добиться полной локализации по сырью.

ГК «Нова Ролл» — производитель упаковочных лент, пищевой и стретч-пленки; полиэтиленовых пакетов ПНД и ПВД, стреппинг ленты. Основная производственная площадка компании расположена в городе Пушкино Московской области.