Кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан» запустил производство креветки

Производство креветок запущено в Крыму на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан», инвестиции составили около 800 млн рублей, сообщил руководитель проекта Александр Шубаев.

Реализация проекта — от стадии планирования — началась в 2015 году, процесс подготовки к производству занял почти четыре года.

Рыболовецкий колхоз на севере полуострова до 2014 года выращивал карпов, он остановил работу после прекращения подачи пресной воды в Крым по каналу из Украины. После модернизации пруды в 520 га были наполнены морской водой.

Всего в пруды высажено 18 млн мальков белоногой креветки из Таиланда, в этом году планируется получить 300 тонн готовой продукции. На проектную мощность — 1 тыс. тонн в год — предприятие намерено выйти в 2020 году.

Компания планирует оптом поставлять свежую продукцию крымским предприятиям, а также в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

«На российском рынке на данный момент практически не представлена свежая (живая) креветка, объем производства нашей компании как минимум в 10 раз превысит весь текущий объем производства креветки в России», — отметил руководитель проекта.

Производственный план на следующий год включает запуск дополнительных прудов, строительство административного здания площадью 700 кв. м и лаборатории на 100 кв. м. Кроме того в 2020 году при решении вопроса с газоснабжением возможно строительство инкубатора для выведения мальков мощностью до 60 млн в год. Предполагаемый объем инвестиций пока не называется.