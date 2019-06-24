«Эллас» выпустила 14 млн мальков креветки в свои естественные пруды в Крыму

Бренд «Эллас» выпустил 14 млн мальков белоногой креветки в естественные пруды на площади более 140 гектаров в селе Портовое Раздольненского района. Об этом сообщил руководитель компании Александр Шубаев.

Ранее сообщалось о том, что крупнейший российский производитель креветки — бренд «Эллас» — завершает строительство 10 прудов по интенсивному выращиванию белоногой креветки общей площадью 2,2 га. Запуск этих прудов позволит увеличить плотность посадки малька креветки в 3-4 раза в сравнении с естественными прудами.

Инвестор развивает производство белоногой креветки Ваннамей под брендом «Эллас» на базе рыбколхоза имени Крымских Партизан в Раздольненском районе Крыма. В 2020 году здесь планируется производство креветки на 10 га интенсивных и 520 га естественных прудов, наполняемых морской водой по каналу. Добычу натурального корма — артемии, гаммаруса, мотыля — компания ведет на озере Сиваш.

«Мальков креветки выпустили в четыре захода с 4 по 14 июня. Весь посадочный материал был закуплен у крупнейшего мирового производителя — таиландской компании Charoen Pokphand. Нам удалось организовать доставку и выпуск мальков в отведенное для транспортировки время, поэтому выживаемость в среднем составила около 95%", — рассказал Шубаев.

По словам главы компании, перед запуском пруды со свежей морской водой были насыщены естественными кормами, которая компания добывает самостоятельно — рачком артемии, мотылем, гаммарусом. «Мы изначально взяли курс на создание экопродукта, поэтому растим креветку в естественных условиях на натуральных кормах. Наша цель — создание совершенно нового для России продукта — свежей живой креветки, отвечающей требованиям закона об органической продукции», — сообщил Александр Шубаев.

Он отметил, что по итогам сезона в августе-сентябре «Эллас» рассчитывает собрать урожай не менее 300 тонн креветки. «Компания не ставит перед собой задачу выйти на максимальную производительность в первые же годы работы. Скажем, мы можем дорастить креветку до большего размера в сентябре, но решили удовлетворить повышенный спрос уже в августе — к началу месяца у нас будет креветка весом около 18-20 граммов», — отметил Шубаев.