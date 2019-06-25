В России создали новый боевой модуль «Нарцисс»

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех впервые представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» легкий боевой модуль с дистанционным управлением «Нарцисс». Боевой модуль оснащен крупнокалиберным пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм и современным оптико-электронным прицельным комплексом, позволяющими вести огонь по наземным и воздушным целям.

«Нарцисс» обнаруживает, распознает и осуществляет автоматическое сопровождение целей на расстоянии до 10 000 метров. Отличительной особенностью «Нарцисса» от большинства подобных установок является наличие многоканального прицела с независимой линией визирования. Это конструкторское решение позволило повысить точность стрельбы, в том числе в движении, а также обеспечило возможность поражения малоразмерных воздушных целей на расстоянии до 1500 метров.

«Это современный универсальный боевой модуль. Система управления „Нарцисса“ полностью цифровая, что позволяет обеспечить высокое качество управления. Кроме того, наличие цифрового интерфейса позволяет по требованию заказчика без доработки интегрировать в нее дополнительные системы, такие как метеорологические датчики, дополнительные рабочие места операторов, системы навигации и топографической привязки», — отметил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

«Нарцисс» разработан для оснащения разведывательных, патрульных и боевых бронированных машин, а также стационарных огневых точек. Управление модулем осуществляется дистанционно из корпуса боевой машины либо поста управления в случае стационарного размещения. Рабочее место оператора оборудовано пультом управления и монитором, на который выводится цифровая тактическая карта.

Демонстрация комплекса состоялась в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019», проходящего с 25 по 30 июня 2019 года на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке.