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Армия и Флот

В России создали новый боевой модуль «Нарцисс»

  •  © rostec.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех впервые представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» легкий боевой модуль с дистанционным управлением «Нарцисс». Боевой модуль оснащен крупнокалиберным пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм и современным оптико-электронным прицельным комплексом, позволяющими вести огонь по наземным и воздушным целям.

«Нарцисс» обнаруживает, распознает и осуществляет автоматическое сопровождение целей на расстоянии до 10 000 метров. Отличительной особенностью «Нарцисса» от большинства подобных установок является наличие многоканального прицела с независимой линией визирования. Это конструкторское решение позволило повысить точность стрельбы, в том числе в движении, а также обеспечило возможность поражения малоразмерных воздушных целей на расстоянии до 1500 метров.

  •  © rostec.ru

«Это современный универсальный боевой модуль. Система управления „Нарцисса“ полностью цифровая, что позволяет обеспечить высокое качество управления. Кроме того, наличие цифрового интерфейса позволяет по требованию заказчика без доработки интегрировать в нее дополнительные системы, такие как метеорологические датчики, дополнительные рабочие места операторов, системы навигации и топографической привязки», — отметил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

«Нарцисс» разработан для оснащения разведывательных, патрульных и боевых бронированных машин, а также стационарных огневых точек. Управление модулем осуществляется дистанционно из корпуса боевой машины либо поста управления в случае стационарного размещения. Рабочее место оператора оборудовано пультом управления и монитором, на который выводится цифровая тактическая карта.

Демонстрация комплекса состоялась в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019», проходящего с 25 по 30 июня 2019 года на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке.

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https://rostec.ru/news/rostekh-vpervye-predstavil-legkiy-boevoy-modul-nartsiss/

армия
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    Badassgoliath Badassgoliath
    25.06.1912:04:00

    Нарцисс" обнаруживает, распознает и осуществляет автоматическое сопровождение целей на расстоянии до 10 тысяч метров.

    Десять километров? Интересно, какую цель он может сопровождать на таком расстоянии, в смысле размера.

    #1139203
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