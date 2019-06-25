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ОЭЗ "Дубна"™ ⇒ Информационные технологии

Резидент ОЭЗ «Дубна» представил свою разработку на форуме «ИТ Диалог 2019»

  •  © oezdubna.ru

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Гетмобит» стала партнером форума «ИТ Диалог», на котором представила «умное» рабочее место сотрудника госорганизации с особыми требованиями к информационной безопасности.

Компания «Гетмобит», как партнер форума и эксперт в области организации рабочих пространств сотрудников госучреждений, приняла активное участие в работе круглого стола «Цифровая среда и умное рабочее пространство сотрудника органа власти».

Продолжением дискуссии стала демонстрация «рабочего места будущего» от «Гетмобит» на организованной в рамках форума выставке.

В центре рабочего пространства находилась двухконтурная док-станция GM-Box DUO для одновременной работы в физически разделенных сегментах сети — открытом с доступом к сети Интернет и закрытом с конфиденциальной информацией. Стенд «Гетмобит» стал примером новых технологических решений для офисов государственных учреждений и вызвал большой интерес и живое обсуждение участников круглого стола.

Сегодня в подобных рабочих местах особенно заинтересованы государственные организации, для которых смена поколений госслужащих и новые предписания со стороны регуляторов приводят к новым требованиям, касающимся рабочих инструментов и технологий. Участники форума — руководители по информационным технологиям российских регионов отметили разработку «Гетмобит» как новый формат мобильных рабочих мест и оптимальное решение для проведения «полевых» работ госслужащих и организации временных рабочих мест в ходе проведения переписи населения, а также организации выборов на федеральном и муниципальном уровне.

  •  © oezdubna.ru

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ОЭЗ "Дубна", генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев, резиденты, инновационные продукты
  • Нет аватара Back2Rio
    26.06.1908:22:50

    Почему, читая о новостях в сфере IT, я всё время напрягаюсь? А если в новости ещё и фигурирует слово «госорганизация»…

    #1139430
  • Нет аватара Houston_u_vas_problema
    26.06.1909:16:39

    «Продолжением дискуссии стала демонстрация „рабочего места будущего“. В центре рабочего пространства находились стол обтянутый замшевым суконным покрывалом и стул эпохи ренессанса» ))

    #1139433
    • Алексей Алексеев Алексей Алексеев
      26.06.1909:36:52

      Cтул эпохи ренессанса Икеи)

      Центром экспозиции является мышь резидента. Как и двухконтурная док-станция, мышь умеет работать одновременно в физически разделенных сегментах сети — открытом с доступом к сети Интернет и закрытом с конфиденциальной информацией.

      #1139436
  • Нет аватара elron
    26.06.1909:47:40

    они хоть понимают какую диверсию сотворили? цитата «для одновременной работы в физически разделенных сегментах сети». то есть, в результате их деятельности сети перестали быть физически разделёнными! короче, это промышленный саботаж.

    #1139440
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