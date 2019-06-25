Резидент ОЭЗ «Дубна» представил свою разработку на форуме «ИТ Диалог 2019»

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Гетмобит» стала партнером форума «ИТ Диалог», на котором представила «умное» рабочее место сотрудника госорганизации с особыми требованиями к информационной безопасности.

Компания «Гетмобит», как партнер форума и эксперт в области организации рабочих пространств сотрудников госучреждений, приняла активное участие в работе круглого стола «Цифровая среда и умное рабочее пространство сотрудника органа власти».

Продолжением дискуссии стала демонстрация «рабочего места будущего» от «Гетмобит» на организованной в рамках форума выставке.

В центре рабочего пространства находилась двухконтурная док-станция GM-Box DUO для одновременной работы в физически разделенных сегментах сети — открытом с доступом к сети Интернет и закрытом с конфиденциальной информацией. Стенд «Гетмобит» стал примером новых технологических решений для офисов государственных учреждений и вызвал большой интерес и живое обсуждение участников круглого стола.

Сегодня в подобных рабочих местах особенно заинтересованы государственные организации, для которых смена поколений госслужащих и новые предписания со стороны регуляторов приводят к новым требованиям, касающимся рабочих инструментов и технологий. Участники форума — руководители по информационным технологиям российских регионов отметили разработку «Гетмобит» как новый формат мобильных рабочих мест и оптимальное решение для проведения «полевых» работ госслужащих и организации временных рабочих мест в ходе проведения переписи населения, а также организации выборов на федеральном и муниципальном уровне.