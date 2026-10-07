«Руссо-Балт» представил интерьер своей первой серийной машины

Фотография салона новейшего российского фургона «Руссо-Балт» Ф20 оказалась в распоряжении «Газеты.Ru». Снимок изданию предоставил основатель компании Вячеслав Вяткин.

«Данный вариант интерьера рассчитан как минимум на ближайшие 10 фургонов Ф20. Впоследствии мы, разумеется, будем дорабатывать его от серии к серии — по примеру оригинального «Руссо-Балта», — рассказал Вяткин.

Судя по фото, автомобиль получит трехспицевый руль, тканевые сиденья, большой экран мультимедиа, цифровую приборную панель, климатическую систему, USB-разъем и кнопку запуска двигателя. В интерьере использован черный пластик и серебристые вставки.

Ф20 — первый автомобиль возрожденной марки, которую компания разрабатывает с 2024 года. Изначально модель называлась Ф200, но в июне 2026 года индекс сменили на более короткий — Ф20. Кузов фургона сделан из нержавеющей стали: листы толщиной 3 мм сгибают в панели, а срок службы такого кузова производитель оценивает в 100 лет.

Стандартная версия имеет длину 5950 мм, ширину 2000 мм и высоту 2550 мм, а перевозить она может до 1 тонны груза. Под капотом — электромотор на 200 л.с., который питается от литий-железо-фосфатной батареи на 115 кВт·ч. Запаса хватает примерно на 400 км. Цена начинается от 6,5 млн рублей.

У марки давняя история: автомобили «Руссо-Балт» выпускали еще в Российской империи — с 1909 по 1918 год, и за все это время было собрано лишь несколько сотен машин.