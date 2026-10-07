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2 дня назад 4016
artal Автопром

«Руссо-Балт» представил интерьер своей первой серийной машины

Предоставлено «Газете.Ru» компанией «Руссо-Балт» © img.gazeta.ru

Фотография салона новейшего российского фургона «Руссо-Балт» Ф20 оказалась в распоряжении «Газеты.Ru». Снимок изданию предоставил основатель компании Вячеслав Вяткин.

«Данный вариант интерьера рассчитан как минимум на ближайшие 10 фургонов Ф20. Впоследствии мы, разумеется, будем дорабатывать его от серии к серии — по примеру оригинального «Руссо-Балта», — рассказал Вяткин.

Судя по фото, автомобиль получит трехспицевый руль, тканевые сиденья, большой экран мультимедиа, цифровую приборную панель, климатическую систему, USB-разъем и кнопку запуска двигателя. В интерьере использован черный пластик и серебристые вставки.

Ф20 — первый автомобиль возрожденной марки, которую компания разрабатывает с 2024 года. Изначально модель называлась Ф200, но в июне 2026 года индекс сменили на более короткий — Ф20. Кузов фургона сделан из нержавеющей стали: листы толщиной 3 мм сгибают в панели, а срок службы такого кузова производитель оценивает в 100 лет.

Стандартная версия имеет длину 5950 мм, ширину 2000 мм и высоту 2550 мм, а перевозить она может до 1 тонны груза. Под капотом — электромотор на 200 л.с., который питается от литий-железо-фосфатной батареи на 115 кВт·ч. Запаса хватает примерно на 400 км. Цена начинается от 6,5 млн рублей.

У марки давняя история: автомобили «Руссо-Балт» выпускали еще в Российской империи — с 1909 по 1918 год, и за все это время было собрано лишь несколько сотен машин.

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Источник: www.gazeta.ru

Комментарии 8

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  • Badassgoliath Badassgoliath07.10.26 13:40:29
    Кузов фургона сделан из нержавеющей стали: листы толщиной 3 мм сгибают в панели,


    😳 три миллиметра нержавеющей стали?! Кузов?!

    #1322130
    • Нет аватара exVHM.ru07.10.26 14:17:40

      Броня крепка и танки наши быстры…

      #1322134
    • Нет аватара vajo08.10.26 06:23:15

      поэтому и срок в 100 лет дают, а не на пару лет из фольги

      Отредактировано: vajo~06:23 08.10.26
      #1322150
  • Нет аватара Алексей Растригин07.10.26 17:12:43

    Пресловутый соллерс, модель Атлант, длина 5990, ширина 2098, высота 2675 мм, грузоподьемность 800 кг (если по документам категории прав В)
    А тут толщина металла 3 мм, батареи с запасом хода 400 км — и грузоподьемность тонна?
    Это какая же у него категория прав? Е штоли?    

    #1322141
  • Нет аватара vajo08.10.26 06:30:36

    А вот зачем ему планшет посередине вообще не понятно. Это коммерческий авто. Этот планшет отломится сразу. У Газелей на панели сверху была ниша, куда можно было всякие накладные по маршруту закидывать. Вот она как раз была бы более полезна. В коммерческом транспорте вообще не должно быть всяких торчащих элементов в салоне, за которые легко зацепиться и сломать.

    Боковые стойки, мне кажется, очень толстые, что сокращает обзор.

    Отредактировано: vajo~06:34 08.10.26
    #1322151
    • Нет аватара Алексей Растригин08.10.26 08:30:53

      Это не планшет, а комбинация приборов    
      И да, он маленький, чтобы «не влезать» в нормативную зону видимости с места водителя

      #1322157
  • Константин Амелин Константин Амелин09.10.26 10:03:56

    что бы русские не строили в результате выходит танк.   

    Отредактировано: Константин Амелин~10:04 09.10.26
    #1322204
  • Нет аватара alexm09.10.26 14:27:34

    Пермское ООО «Руссо-Балтъ» (пишется именно с твердым знаком на конце) основал местный предприниматель Вячеслав Вяткин. Он является владельцем бизнеса по производству водоматов. Тем не менее, в интервью каналу «Грузовики и вообще» директор новообразованной компании ООО «Руссо-Балтъ» Виктор Некрасов рассказал, что электрический фургон «Ф200» — самостоятельная разработка, и ему уже присвоены WMI- и VIN-код. Кроме того, якобы уже выкуплены права на использование марки «Руссо-Балт».
    Разработчики проекта уверяют, что наладят производство по предзаказам с 2027 года. Однако приблизительный объем пока не раскрывается. Зато известна цена — от 6,5 млн рублей.
    …Однако техническая часть наверняка была подобрана в Китае и вряд ли разработана своими силами. Поиск прототипа осложняет тот факт, что в Китае предостаточно ОЕМ-производителей, которые под заказ готовы сделать и кузов, и предоставить батареи, а также силовые установки и электронику.
    Как заявил журналу «Авто Ру» Вячеслав Вяткин, синхронный электродвигатель у российского производителя — свой! «По оценкам компании, мотор с неодимовыми магнитами в роторе обеспечивает высокие тяговые показатели, больший запас хода и лучший КПД по сравнению с асинхронными аналогами. Что касается батареи, то „Руссо-Балтъ“ закупает литий-железо-фосфатные ячейки BYD Blade, но самостоятельно упаковывает их и пишет управляющий софт. Корпус аккумуляторов и электронное управление — российские».
    https://кит

    #1322213