Ростех впервые показал комплекс противодействия дронам «Сапсан-Бекас»

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех впервые представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» мобильный комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Сапсан-Бекас». Система обнаруживает беспилотник на расстоянии до 10 км, отслеживает его передвижение и выводит из строя на расстоянии более 6 км, подавляя средства связи и управления БПЛА. Разработка концерна опережает по тактико-техническим характеристикам все аналогичные российские и зарубежные системы, существующие на данный момент.

В состав комплекса входят три подсистемы: радиотехнического обнаружения и пеленгации дронов, активной радиолокации и видео- и оптикоэлектронного сопровождения, а также подсистема радиоподавления. «Сапсан-Бекас» способен круглосуточно контролировать воздушное пространство и распознавать воздушные объекты с помощью видео- и тепловизионных средств наблюдения.

«Новый комплекс концерна „Автоматика“ пополнит линейку продуктов Ростеха, предназначенных для противодействия гражданским и военным беспилотным летательным аппаратам. „Сапсан-Бекас“ способен как в ручном, так и в автоматическом режиме противодействовать БПЛА в широком частотном диапазоне — от 400 МГц до 6 ГГц. Благодаря установке комплекса на автомобильное шасси он является высокоманевренным — это ключевое требование для силовых структур. Мобильность важна и для гражданских заказчиков, поскольку это позволяет оперативно перемещать комплекс с одного объекта на другой», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Радиоподавление БПЛА в составе комплекса осуществляет подсистема «Луч», которая на «Армии» также демонстрируется впервые. «Луч» воздействует на каналы навигации, управления и передачи информации беспилотника, излучая помехи одновременно в 11 диапазонах. Система работает по принципу «свой-чужой» — «Луч» не оказывает воздействие на БПЛА, информация о которых заранее внесена в базу данных комплекса. При этом подсистема может работать не только в составе комплекса, но и автономно, благодаря наличию отдельного пульта управления.

«Одно из главных преимуществ комплекса „Сапсан-Бекас“ — его универсальность и гибкость. Функционал комплекса легко адаптировать к потребностям заказчиков. Например, гражданским компаниям, в том числе предприятиям ТЭК, в основном интересны средства радиотехнической разведки, а возможности по радиолокации им зачастую не нужны — концерн готов изготовить для них продукт в требуемой комплектации», — заявил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Концерн уже готов поставлять «Сапсан-Бекас» гражданским заказчикам. До начала поставок силовым структурам комплекс должен пройти испытания, которые запланированы на осень 2019 года.