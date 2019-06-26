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Электроника и электротехника

Ростех разработал уникальную портативную метеостанцию

  • Ростех разработал уникальную портативную метеостанцию
  • Ростех разработал уникальную портативную метеостанцию
  •  © rostec.ru

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех представил портативную метеостанцию СМП-1 двойного назначения. Разработка может применяться как в гражданском, так и в военном секторе и не имеет аналогов в России. Прибор был впервые показан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который проходит с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке.

Портативная метеостанция СМП-1 определяет основные параметры окружающей среды: давление, температуру, влажность, скорость и направление ветра. Кроме того, прибор оснащен встроенными приемопередатчиками космических навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Это позволяет осуществлять привязку измерений к местности, а также использовать устройство в качестве носимого навигатора.

Портативная метеостанция СМП-1 не имеет аналогов на отечественном рынке. Она может использоваться в МЧС, например для определения скорости распространения пожара или при экстренной посадке самолета при отсутствии ВПП. В вооруженных силах прибор может применяться для корректировки направления выстрела из стрелкового или артиллерийского вооружения. Прибор отличает компактность и простота эксплуатации, при этом погрешность измерений минимальна.

Для более удобной работы с картой местности и навигации по меню метеостанция оснащена сенсорным дисплеем. Также предусмотрена функция запоминания маршрута с возможностью фиксации на карту памяти MicroSD. Устройство имеет встроенный аккумулятор и весит всего 0,6 кг.

Производителем портативной метеостанции является компания «Аэроприбор-Восход» концерна «Радиоэлектронные технологии».

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https://rostec.ru/news/rostekh-razrabotal-unikalnuyu-portativnuyu-meteostantsiyu/

КРЭТ, Ростех , СМП-1, «Аэроприбор-Восход»
  • Vadim Makarov
    26.06.1914:23:19

    Измерение скорости и направления ветра они сделали механическим…зашибись

    #1139501
    • Комментарий удален
      • Vadim Makarov
        27.06.1910:54:14

        Поверьте, с метеорологическими станциями и датчиками, особенно профессиональными, я очень хорошо знаком. ГОСТ’ы, методики, сравнительные анализы и т. д. и т. п. мы изучали достаточно и могу Вам с уверенностью заявить, что механика, (в реальности) нужна сейчас только для метеорологических организаций и авиа (вроде все).

        #1139696
        • Zveruga Zveruga
          27.06.1911:17:19

          Для кого же ещё нужны мобильные метеостанции? Я так понимаю это устройство будут использовать при изъявлении желания запуска или посадки БПЛА.

          Если ставить на кран, то там уже не мобильная метеостанция будет.

          #1139701
      • Vadim Makarov
        27.06.1911:02:34

        Отвечая на удаленный комментарий: Да, намного проще в эксплуатации и надежнее (нет движущихся частей и т. д. и т. п.) поставить 4 (есть варианты) ультразвуковых датчика. Но есть подозрение, что дело все в удешевлении и отсутствии датчиков у нас…

        #1139698
        • Zveruga Zveruga
          27.06.1911:30:07

          Может и есть, но это не точно.

          Сколько вижу иностранных ручных анемометров, все с механическим датчиком.

          •  © ae01.alicdn.com

          •  © img.tttcdn.com

          •  © sc01.alicdn.com

          •  © 678.com.ua

          •  © ae01.alicdn.com

          •  © img.tttcdn.com

          #1139705
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