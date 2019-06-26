РЖД получили первую «Ласточку» с системой для беспилотных поездов



первая беспилотная "Ласточка". ЭС2Г 113 в депо "Подмосковное"

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Завод «Уральские локомотивы» передал РЖД первый скоростной электропоезд «Ласточка» с системой «машинного зрения», которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава, следует из сообщения производителя.

Сейчас в РФ все пассажирские поезда, курсирующие по путям общего пользования, управляются машинистом. В сентябре 2018 года в РЖД сообщали, что компания в 2019 году протестирует беспилотные «Ласточки» на МЦК. Замгендиректора РЖД Сергей Кобзев в октябре того же года говорил, что компания в ноябре 2019 года продемонстрирует на МЦК такие поезда.

«Завод „Уральские локомотивы“ передал РЖД первую „Ласточку“ с системой „машинного зрения“. Система „машинного зрения“ — один из шагов на пути к внедрению беспилотных технологий вождения скоростных электропоездов. Первая такая система, разработанная по заказу РЖД специалистами АО „НИИАС“, начнет тестироваться на скоростном электропоезде „Ласточка“ № 113», — говорится в сообщении «Синары» в среду.Электропоезд оснащен набором датчиков, таких как видеокамера, тепловизор и лидары, каждый из которых выполняет свою функцию по распознаванию объектов на пути следования. Например, тепловизор срабатывает при плохих погодных условиях, видеокамера ориентирована на дальние расстояния (порядка 1,5 километров), а лидары — на ближние дистанции (до 200 метров).

«Специалисты завода „Уральские локомотивы“ совместно с разработчиками системы „машинного зрения“ на протяжении нескольких месяцев будут отслеживать работу „Ласточки“ № 113 и вносить соответствующие коррективы в алгоритм автоведения поезда», — поясняется в сообщении «Синары».Системы «машинного зрения» и точного позиционирования на основе технологии автоведения являются подготовительными этапами внедрения беспилотных технологий. Мониторинг и анализ работы новых систем позволит на основе полученных данных проработать возможности для внедрения технологий вождения подвижного состава без машинистов. «Уральские локомотивы» ранее выиграли тендер на исполнение контракта с РЖД по дооборудованию «Ласточек» дополнительными ультразвуковыми датчиками, позволяющими скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров.