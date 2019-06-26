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Новые заводы и цеха

В Саратовской области запущен завод по производству компонентов турбин для гидроэлектростанции

  •  © saratov.gov.ru

В Балакове запущен новый завод по производству компонентов турбин для гидроэлектростанций «ВолгаГидро». Строительство предприятия было начато в 2013 году при участии федеральной гидрогенерирующей компании ПАО «РусГидро» и австрийской компании Voith Hydro.

Общий объем инвестиций составил 2,5 миллиарда рублей. На производстве будет создано около 200 высокотехнологичных рабочих мест.

Предприятие будет производить компоненты гидротурбин для Саратовской ГЭС и других объектов на территории Российской Федерации и стран СНГ с перспективой выхода на мировой рынок. Уже заключены договоры на производство компонентов восьми турбин для Саратовской ГЭС. Диаметр турбин — 10,3 м, а вес ротора — 314 тонн. Это самые крупные турбины такого типа в России. Производственные площади нового завода составляют в общей сложности 8 000 квадратных метров. Строительство завода в Балаково уже способствовало увеличению объёма налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. За время реализации проекта в 2013-2018 годах было уплачено налогов на сумму 610 миллионов рублей.

  •  © saratov.gov.ru

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http://saratov.gov.ru/news/valeriy_radaev_o_novom_sovremennom_zavode_v_balakove_takie_predpriyatiya_sozdayut_ekonomiku_budushch/

Саратовская область, РусГидро
  • Великоросс Великоросс
    26.06.1915:38:02

    •  © saratov.gov.ru

    •  © saratov.gov.ru

    #1139521
  • Нет аватара Советский
    26.06.1915:47:39

    Какие высокие цеха    Только оборудования,станков не видно.Или там в основном сварочные работы?

    #1139527
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