В Саратовской области запущен завод по производству компонентов турбин для гидроэлектростанции

В Балакове запущен новый завод по производству компонентов турбин для гидроэлектростанций «ВолгаГидро». Строительство предприятия было начато в 2013 году при участии федеральной гидрогенерирующей компании ПАО «РусГидро» и австрийской компании Voith Hydro.

Общий объем инвестиций составил 2,5 миллиарда рублей. На производстве будет создано около 200 высокотехнологичных рабочих мест.

Предприятие будет производить компоненты гидротурбин для Саратовской ГЭС и других объектов на территории Российской Федерации и стран СНГ с перспективой выхода на мировой рынок. Уже заключены договоры на производство компонентов восьми турбин для Саратовской ГЭС. Диаметр турбин — 10,3 м, а вес ротора — 314 тонн. Это самые крупные турбины такого типа в России. Производственные площади нового завода составляют в общей сложности 8 000 квадратных метров. Строительство завода в Балаково уже способствовало увеличению объёма налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. За время реализации проекта в 2013-2018 годах было уплачено налогов на сумму 610 миллионов рублей.